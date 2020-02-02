Sergen Yalçın: Bu karşılaşmayla nefes aldık

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig’de 20. hafta mücadelesinde dün Çaykur Rizespor’u 2-1’lik skorla devirdikleri mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. İlk olarak Siyah-Beyazlılar’ın ilgisine teşekkür eden Yalçın, ardından maçı değerlendirdi, “İmza töreninde inanılmaz ilgi vardı. Gerçekten çok şaşırdım, taraftarın sevgisi beni çok heyecanlandırıyor. Hayatımda çok maç oynadım ama böyle heyecanlanmadım. Keşke futbolcu olsaydım. Hiç olmazsa sadece işimi yapardım. Şimdi daha büyük sorumluluğumuz var büyük Beşiktaş taraftarına ve yönetime karşı... Benim de teknik arkadaşlarımın da bu işin altından kalkacak gücü var. Kimsenin şüphesi olmasın. Zorlukları yenmek için elimizden geleni yapacağız. Bu maçta şartlar zordu, demoralize olmuş bir oyuncu grubu vardı, tekrar oyuna dönmeleri lazımdı, bu karşılaşmayla nefes aldık” ifadelerini kullandı.

Oyunun ilk bölümünde etkili olduklarını ancak sonrasında kontrolü kaybettiklerini belirten Sergen Yalçın, “İlk 45 dakika muhteşemdi, Beşiktaş’ın nasıl oynaması gerektiğini oyunculara anlatmaya çalıştık ki ilk yarı böyleydi. Rizespor 2. yarı oyuna ortak oldu, 60’tan sonra oyundan düştük. Maçın sonlarında Gökhan’ın Ljajic’in asistiyle attığı müthiş gol bize heyecan verdi, o golden sonra içimizde bir heyecan oluştu. Başlangıçlar her zaman önemlidir, ilk maçımızdı, çok mutluyuz, önümüzdeki haftaya bakacağız” diye konuştu.

‘En önemlisi kazanmaktı’

Taraftar etkisinin kendileri için çok önemli olduğunu söyleyen 47 yaşındaki teknik adam, “Haftaya oyuncularımız ve taraftarımız kendi sahamızda birleştiği zaman umarım iyi sonuçlar gelir. Bulunduğumuz mevcut şartlar dolayısıyla zor müsabaka oynadık hem kendimiz hem oyuncular için. Rize karşısında en önemli şey kazanmaktı. Bir şeyler dönüşecekse mutlaka kazanmalıydık. Camianın bize güvenmesi, tamamen güvenmesi için taraftarı arkamıza almalıyız. Taraftarsız Beşiktaş olmaz, o yüzden önemliydi kazanmamız, onlarla yürümeliyiz” sözlerini sarf etti.