Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. maçında Sporting'i konuk eden Beşiktaş , sahadan 4-1 mağlup ayrıldı ve puansız son sırada yer aldı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 90 dakikanın ardından yaptığı değerlendirmede beklemedikleri bir skor aldıklarını belirtti. 4-1'lik bir maç olmadığını ve böyle skor almamaları gerektiğinin altını çizen tecrübeli teknik adam, şu ifadeleri kulandı:

'Yediğimiz goller biraz şans golleri'

''Bu kulvar zor bir kulvar, hataları affetmiyorlar Şampiyonlar Ligi'nde. Oynadığımız takımlar ters takımlar. Bakıyorum, çok da 4-1'lik bir maç değildi. Takımımın iyi oynadığını düşünüyorum. Skoru çevirecek birçok şans yakaladık ama hatalar... Duran topta yediğimiz goller biraz şans golleri. 4-1'lik bir oyun değildi bu.''

'Bence şans faktörü rakibin yanındaydı'

''Şans golleri yedik. Çalışılmış gibi görünebilir ama rakibimizi analiz ettik, hiç böyle gol görmedik. Bence şans faktörü rakibin yanındaydı. Neredeyse kaleye gelmeden ilk yarıda 3 gol attılar.''

'Şu maç 4-1'lik bir maç değil'

''Bu maçtan çok da çıkarılacak bir ders yok. Batshuayi de şanssız. Vuruyor vuruyor girmiyor, direkten dönüyor, bir şey oluyor... Şu maç 4-1'lik bir maç değil. Rakibin bizi 4-1 yenmesi bugün için olağanüstü bir durumdu. Çok basit goller yedik. Skora çok aldanmayın! Bu maçın hakkı bu skor değildi. Bugün bizim için şanssızlıktı. Bu görüntü fake, gerçek değil. Gerçekten görüntü yakında ortaya çıkar.''







