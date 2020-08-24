Sergen Yalçın: Bizim için çok önemli bir maç

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, yarın akşam oynanacak PAOK maçı öncesi basın toplantısında konuştu. Şampiyonlar Ligi gruplarına katılma yolunda ilk adım olan maç hakkında konulan Yalçın, bu maçın çok önemli olduğunu ve turu geçmek istediklerini söyledi. Yalçın, gruplara kadar gitmek istediklerini de sözlerine ekledi

Sergen Yalçın, "Ligler bittikten yaklaşık 10 günlük sonra hazırlıklara başladık. İki haftalık bir hazırlık dönemi geçirdik. Elimizden geldiği kadar bu maça hazırlandık. PAOK'un Yunanistan'ın iyi takımlarından biri olduğunu biliyoruz. Gelen ve ayrılan arkadaşlarımız oldu. Biraz da şansı olan takım turu geçecek"

"Heyecanlıyız ilk defa Şampiyonlar Ligi elemesi oynuyoruz ekip olarak. Devam etmek istiyoruz sonraki tur ve play-off turu ile devam etmek istiyoruz, gruplara kalmak istiyoruz"

"Douglas ile konuştum ama hazır olmadığını söyledi"

"Adem Ljajic'in sakatlığı var, Douglas ile konuştum ama hazır olmadığını söyledi. Ljajic takım antrenmanlarına hiç katılamadı. Oyuncularımızı bu maça konsantre etmeye çalıştık. Bizim için çok önemli bir maç. Bu tur mutlaka geçilmesi gereken bir tur"

"PAOK farklı sistemde oynuyor"

"Tek maç olması tabii handikap. Sağlam duran bir karakter yansıtmak istiyoruz. PAOK bizden önce başladı hazırlıklara. Onların sistemi farklı 3-5-2 oynuyorlar. Biz onlara, onlarda bize hazırlanıyor. Kontrollü bir oyun oynamayı düşünüyoruz"

"Hazırlık maçı oynayamadık, zamanımız olmadı. Yarın ilk maçımızı oynayacağız ve kolay olmayacak. Oyuncularımız sahada nasıl bir cevap verecek, biz de merak ediyoruz. Şu an onunla ilgili yorum yapmak zor"

"Biz siyaset olarak yaşanan konuların uzağındayız. İşimiz futbol oynamak, onu yönetmek. Biz bugün geldik, bizi güzel karşıladılar. Biz sadece sporun içinde kalmak istiyoruz"