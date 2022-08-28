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Sergen Yalçın Beşiktaş'tan ayrılığı sonrası ilk kez konuştu

Beşiktaş'la yollarını ayırdıktan sonra herhangi bir kulüp ile anlaşma sağlamayan teknik direktör Sergen Yalçın, ayrılık sonrasında ilk kez konuştu.

28 Ağustos 2022, Pazar 06:58 Son Güncelleme:
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Sergen Yalçın Beşiktaş'tan ayrılığı sonrası ilk kez konuştu

Türk futboluna damga vuran isimlerden Sergen Yalçın, Beşiktaş ’tan ayrıldıktan sonra herhangi bir takımla anlaşmadı. Siyah-Beyazlılar’da şampiyonluk yaşadığı dönemi anlatan Sergen Yalçın, Kafa TV’ye konuk oldu. 49 yaşındaki ünlü futbol adamı, babasıyla futbolculuk döneminde arasında geçen efsane konuşmayı ilk kez açıkladı. Beşiktaş’ın Chelsea’yi 2-0 mağlup ettiği maçla ilgili konuşan Sergen Yalçın, “Babam, bu maç, ‘2-0 bitecek, 2 golü de sen atacaksın. Bu maçları bırak. Sen futbolu bıraktıktan sonra teknik direktör olacaksın, Beşiktaş’ı şampiyon yapacaksın’ dedi. Buna 2-3 kişi şahittir” dedi.

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