Türk futboluna damga vuran isimlerden Sergen Yalçın, Beşiktaş ’tan ayrıldıktan sonra herhangi bir takımla anlaşmadı. Siyah-Beyazlılar’da şampiyonluk yaşadığı dönemi anlatan Sergen Yalçın, Kafa TV’ye konuk oldu. 49 yaşındaki ünlü futbol adamı, babasıyla futbolculuk döneminde arasında geçen efsane konuşmayı ilk kez açıkladı. Beşiktaş’ın Chelsea’yi 2-0 mağlup ettiği maçla ilgili konuşan Sergen Yalçın, “Babam, bu maç, ‘2-0 bitecek, 2 golü de sen atacaksın. Bu maçları bırak. Sen futbolu bıraktıktan sonra teknik direktör olacaksın, Beşiktaş’ı şampiyon yapacaksın’ dedi. Buna 2-3 kişi şahittir” dedi.