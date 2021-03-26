Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, beIN Sports ekranlarında gündeme dair açıklamalarda bulundu, taraftarın yüreğine su serpti. Çebi, sözleşmesi sezon sonuda sona erecek olan ve Beşiktaş taraftarının sevgilisi haline gelen Sergen Yalçın'ın Siyah Beyazlı ekip için çok önemli bir isim olduğunu vurguladı. Yalçın ile uzun yıllar devam edeceklerini düşündüklerini vurgulayan Çebi, ''Birçok şey gündeme geliyor kontratla ilgili ama doğru değil.'' dedi ve ekledi:

'Beşiktaş için çok önemli ve gerçekten üst düzeyde'

''Uzun yıllardır teknik direktör olarak Türk futbolunda hizmet ediyor. Beşiktaş’a onu getirmiş olmakla, göreve davet etmekle duygularımı ifade etmiş oldum aylar evvel. Bizim için kıymetli ve değerlidir. Beşiktaş’ın özünden gelmesi ayrı bir keyiftir, düzgündür, çalışkandır, zekidir, tekniği kuvvetlidir. Yani hocamın meziyetleri benim için, Beşiktaş için çok önemli ve gerçekten üst düzeyde. Kendisiyle uzun yıllar devam edeceğimizi düşünüyoruz.''

'Başkan olarak büyük keyif alacağımı söylemek istiyorum'

''Birçok şey gündeme geliyor kontratla ilgili ama doğru değil. Beşiktaş taraftarına da sesleniyorum; böyle bir şeyi kafalarında hiçbir zaman düşünmesinler, yokmuş kabul etsinler. Umarım kupayı ve kupaları bundan sonraki süreçte de hocamızla birlikte kaldırmayı Allah bize nasip eder. Her dakika hoca değiştiren bir kulüp değil, 10 yıl en azından değiştirmeyen bir kulüp olabilirsek ve bunu da Sergen hocayla başarabilirsek. Ben de başkan olarak büyük keyif alacağımı söylemek istiyorum.''







