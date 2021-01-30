Siyah-Beyazlılar’da geçen sezon yaşanan yönetim değişikliğinin ardından teknik direktör Abdullah Avcı’nın da kulüpteki varlığı uzun sürmemişti. Alınan istikrarsız sonuçların ardından Avcı’yla yollarını ayıran Kara Kartal, takımın başına Beşiktaş’ın efsane ismi Sergen Yalçın’ı getirmişti. 29 Ocak 2020’de 22 bin taraftarın önünde Vodafone Park’ta 1,5 yıllık sözleşmeye imza atmasının ardından göreve başlayan Yalçın, 365 günlük süreçte oldukça başarılı bir görüntü ortaya koydu. Geçen sezon orta sıralardan aldığı takımı sezon sonunda 3.’lük koltuğuna oturtan Yalçın, bu dönemde de Siyah-Beyazlılar’ın başında ligin ilk yarısını zirvede tamamladı.

Kulüpten de mesaj geldi

Tecrübeli teknik adam, 1 takvim yılı içinde Süper Lig’de 35 maçta 24 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgi aldı. Yalçın yönetiminde Ziraat Türkiye Kupası’ndaki iki maçı kazanan ekip, Avrupa kupalarında ise 2 karşılaşmada birer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Dün kulübün Twitter hesabında “Bir yıl önce teknik direktörümüz oldu” başlığıyla yer alan videoda Yalçın için Vodafone Park’ta gerçekleştirilen ve 22 bin taraftarın yer aldığı görüntülere yer verildi.