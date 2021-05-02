Beşiktaş çarşamba günü Rize deplasmanında kazanırken maçın ardından teknik direktör Sergen Yalçın bir sonraki maçta konuk edecekleri Hatayspor yönetimi ile teknik direktörü Ömer Erdoğan'a yönelik hayli öfkeli açıklamalar yapmıştı. Maçın cumartesi yerine bir gün sonraya alınması yönündeki isteklerinin Hatayspor cephesi tarafından reddedilmesine tepki gösteren Yalçın, Ömer Erdoğan'ın bu karşılaşmaya yönelik taktik açıklamalarına ise "Maç bitiyor Hatay’ın hocası kendi maçının mutluluğunu yaşamadan bizim maçla ilgili açıklama yapıyor. Cumartesi şöyle olacakmış da böyle olacakmış da … Göreceğiz cumartesi ne olacağını. Konuşmayla olmuyor o işler." diyerek oldukça sert bir karşılık vermişti.

Maç programına isyan etti

Hatayspor'un hocası Ömer Erdoğan Kovid-19 pozitif olduğu için sahaya çıkamazken, Sergen Yalçın iddiasını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı. 2'de perdeyi açan, 13'te 3-0'ı bularak rakibin direncini kıran Sergen Yalçın'ın ekibi devreyi de 5-0 önde tamamladı. İkinci yarıda farkı açan Siyah-Beyazlılar'da teknik direktör Sergen Yalçın hem şampiyonluk yolunda kritik bir virajı kayıpsız geçmenin hem Galatasaray derbisi öncesi rahat bir galibiyet almanın hem de iki taraf arasında yaşanan polemikte iddiasını yerine getirip hesabı kapatmanın mutluluğunu yaşadı. Öte yandan genç teknik adam karşılaşmadan önce yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada ise TFF'nin maç programına tepki gösterdi. Genç teknik adam şunları söyledi: Biz Rize'den döndüğümüzde saat 4 gibiydi. 72 saat olmadan tekrar maça çıkıyoruz. Benden önce 10 takım maç oynadı. Kimse bugün oynamıyor, biz bugün oynuyoruz. Bu kadar alelacele bize maç oynatmanın anlamını çözemedik. Bu oyuncuların üzerinde önemli bir etken" dedi.