Abdullah Avcı ile yolları ayıran Başkan Ahmet Nur Çebi dün Vodafone Park’ta bir araya geldiği 47 yaşındaki Yalçın’la 1,5 yıllık anlaşma sağladı. Siyah-beyazlı yönetim genç hocayı oybirliği ile göreve getirdi. Sergen Yalçın’ın yapılan görüşmede hiçbir maddi talepte bulunmadığı belirlendi.

Beşiktaş’ta beklenen gelişme oldu, Abdullah Avcı’nın vedası ile boşalan teknik direktörlük koltuğuna kulübün efsane isimlerinden Sergen Yalçın oturdu.

Avcı ile yolları ayırdıktan hemen sonra teknik direktör arayışına başlayan siyah-beyazlı yönetim, 15 Ocak’ta BtcTurk Yeni Malatyaspor’daki görevini bırakan 47 yaşındaki teknik adamla 1,5 yıllık anlaşma sağladı. Beşiktaş Yönetim Kurulu dün öğle saatlerinde Ahmet Nur Çebi başkanlığında Vodafone Park’ta toplandı. Gündemdeki teknik adam adaylarını masaya yatıran siyah-beyazlı idareciler, Sergen Yalçın’ın ismi üzerinde fikir birliğine vardı. Yönetim kurulunun oy birliği ile Yalçın’ın göreve getirilmesine karar verdiği aktarıldı.

Başkan Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu toplantısının ardından Sergen Yalçın ile baş başa bir görüşme gerçekleştirdi ve genç teknik adamla 1,5 yıllık sözleşme için el sıkıştı. Sergen Yalçın son olarak yönetim kurulu ile bir araya geldi ve 14 yıl sonra geri döndüğü siyah-beyazlı takımda görev almaya hazır olduğunu bildirdi.

Para konuşmadı

Başkan Çebi ile Sergen Yalçın arasındaki görüşmede maddi konuların hiç gündeme gelmediği belirlendi.

Genç teknik adamın koşulsuz şartsız sözleşme imzalamayı kabul ettiği öğrenildi. Sergen Yalçın’a ödenecek yıllık ücretin, siyah-beyazlı yönetim kurulu tarafından belirleneceği kaydedildi. Beşiktaş, görevden alınan Abdullah Avcı’ya senelik net 12 milyon lira ödüyordu. Sergen Yalçın’a ödenecek ücretin bunun bir hayli altında olacağı ifade edildi.

10 sezonda 7 kupa kaldırdı

Beşiktaş altyapısından yetişen Sergen Yalçın, profesyonel kariyerine 1991 yılında siyah-beyazlı kulüpte başladı. 1991-1997 döneminde aralıksız 6 yıl Beşiktaş forması giyen Yalçın daha sonra İstanbulspor’un yolunu tuttu. Siirt Jetpa, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor formaları giydikten sonra 2002’de Beşiktaş’a geri dönen Sergen Yalçın, 2006’ya kadar siyah-beyazlı takımda top koşturdu.

Kartal’da iki dönem halinde toplam 10 sezon forma giyen Yalçın tam 7 kupa kaldırdı. 3 kez Süper Lig, 2 kez Türkiye Kupası ve 2 kez Süper Kupa kazanan Sergen Yalçın, 100. yıl elde edilen şampiyonlukta başrolü oynamıştı. (Skorer)