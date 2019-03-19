Sergen Yalçın, Beşiktaş ve Galatasaray disipline sevk edildi

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

Hukuk Müşavirliği'nce 19.03.2019 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1- ATİKER KONYASPOR Kulübü'nün 16.03.2019 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

ATİKER KONYASPOR Kulübü futbolcusu NEJC SKUBIC'ın aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 17.03.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü'nün 16.03.2019 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş.-AYTEMİZ ALANYASPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü teknik sorumlusu ALİ RIZA SERGEN YALÇIN'ın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 17.03.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 16.03.2019 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-GÖZTEPE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü'nün 16.03.2019 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-GÖZTEPE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR Kulübü'nün 17.03.2019 tarihinde oynanan İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- BURSASPOR Kulübü'nün 17.03.2019 tarihinde oynanan BURSASPOR-GALATASARAY A.Ş Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 17.03.2019 tarihinde oynanan BURSASPOR-GALATASARAY A.Ş Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. Kulübü'nün 16.03.2019 tarihinde oynanan FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.-MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2018-2019 Sezonu TFF 2. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/12 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- ŞANLIURFASPOR Kulübü'nün 17.03.2019 tarihinde oynanan ŞANLIURFASPOR-BANDIRMASPOR BALTOK TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2018-2019 Sezonu TFF 2. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 9/2. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş. Kulübü futbolcusu SALİH SEYİS'in 17.03.2019 tarihinde oynanan DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş.-ETİMESGUT BELEDİYESPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 18.03.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

11- KIRKLARELİSPOR Kulübü antrenörü BİLGİN ERDEM'in 17.03.2019 tarihinde oynanan MENEMEN BELEDİYESPOR-KIRKLARELİSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 18.03.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

12- TARSUS İDMANYURDU Kulübü'nün 17.03.2019 tarihinde oynanan TARSUS İDMANYURDU-KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

13- KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. Kulübü'nün 17.03.2019 tarihinde oynanan TARSUS İDMANYURDU-KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

14- ARTVİN HOPASPOR Kulübü'nün 17.03.2019 tarihinde oynanan ARTVİN HOPASPOR-ERGENE VELİMEŞESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "6 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

ARTVİN HOPASPOR Kulübü futbolcusu MUSTAFA SERKAN DEMİREL'in aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 18.03.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

15- ERZİN BELEDİYESPOR Kulübü'nün 17.03.2019 tarihinde oynanan ERZİN BELEDİYESPOR-HEKİMOĞLU TRABZON TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

16- ESENLER EROKSPOR Kulübü'nün 16.03.2019 tarihinde oynanan ESENLER EROKSPOR-ALTINDAĞ BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

ESENLER EROKSPOR Kulübü antrenörü YAKUP KALAFAT'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 17.03.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

17- SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR Kulübü futbolcusu ERTUĞRUL FURKAN'ın 16.03.2019 tarihinde oynanan SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR-HÜSEYİN KOÇER İNŞAAT ÇATALCASPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 17.03.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

18- HÜSEYİN KOÇER İNŞAAT ÇATALCASPOR Kulübü'nün 16.03.2019 tarihinde oynanan SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR-HÜSEYİN KOÇER İNŞAAT ÇATALCASPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

HÜSEYİN KOÇER İNŞAAT ÇATALCASPOR Kulübü futbolcusu BARIŞ DİLLİOĞLU'nun aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 17.03.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

19- VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR Kulübü antrenörü ATİLLA METİN'in 17.03.2019 tarihinde oynanan VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR-PAZARSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 18.03.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

20- KEMERSPOR 2003 Kulübü'nün 17.03.2019 tarihinde oynanan KEMERSPOR 2003-OSMANİYESPOR FK TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

21- DÜZCESPOR Kulübü'nün 17.03.2019 tarihinde oynanan DÜZCESPOR-KIRŞEHİR BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

22- PAYASSPOR Kulübü futbolcusu GÖKHAN KORKMAZ'ın 16.03.2019 tarihinde oynanan ANKARA ADLİYESPOR-PAYASSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 17.03.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

23- FATSA BELEDİYESPOR Kulübü teknik sorumlusu İSMAİL CEM CAMBAZ'ın 17.03.2019 tarihinde oynanan FATSA BELEDİYESPOR-TURGUTLUSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 18.03.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

FATSA BELEDİYESPOR Kulübü idarecisi FAZIL ŞAHİN'in aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca ve "hakem soyunma odası koridorlarındaki hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 39. maddesi uyarınca 19.03.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

24- CİZRESPOR Kulübü'nün 17.03.2019 tarihinde oynanan CİZRESPOR-GÖLCÜKSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

25- GÖLCÜKSPOR Kulübü'nün 17.03.2019 tarihinde oynanan CİZRESPOR-GÖLCÜKSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "7 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.