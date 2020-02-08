Sergen Yalçın: Beşiktaş her maçı kazanmak için oynar

Beşiktaş Süper Lig'in 21. haftasında sahasında karşılaştığı Gaziantep FK'yı 3-0 yenerek zirve yarışını sürdürdü. Siyah-Beyazlı takımın başında 2'de 2 yapan Sergen Yalçın maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

İşte Sergen Yalçın'ın maç sonu yaptığı açıklamalar...

Öncelikle kazandığımız için çok mutluyuz. İkinci yarı özellikle tamamen bizim kontrolümüzde geçen bir oyun oldu. Yavaş yavaş oyunu toparlamaya çalışıyor çocuklar. Biraz özgüven sıkıntısı var takımda. Bugün taraftarımız, oyuncularımız, teknik heyetimiz, yönetimimiz bütünleştiği bir gündü. Taraftarlarımıza takıma verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Kazanıp yarışın içinde kalmak zorundayız. Çünkü camiamızın büyüklüğü bunu gerektiriyor. Oyun anlamında da özellikle ikinci yarıda taraftarımızı tatmin ettiğimizi düşünüyorum. Oyuncularıma ve gelen herkese teşekkür ediyorum. Böyle birlik beraberliğin sağlanması camia adına çok önemli. Zorlu bir süreçten geçiriyoruz. Bugün itibariyle ciddi bir beraberlik sağlandı. Çok güzel bir haftasonu oldu bizim için. İnşallah devam ederiz. Ama oyunsal anlamda kendimizi biraz geliştirmemiz gerekiyor. Onun için de biraz zaman lazım. Yavaş yavaş geliştireceğiz oyunu da. Zoru, kolayı bizim için bir şey ifade etmiyor. Önümüzdeki maça bakıyoruz. Beşiktaş büyük camiadır, oynadığı her maçı kazanmak için oynar.