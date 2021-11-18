Sergen Yalçın: Artık kaybetmek yok

Kara Kartal’ın tecrübeli teknik adamı Sergen Yalçın, Milli aranın sona ermesi sonrasında cumartesi günü Alanyaspor ’la oynayacakları mücadele öncesinde dün oyuncularıyla bir araya geldi. Öğle saatlerinde Nevzat Demir Tesisleri’nde yapılan idman başlamadan önce toplantı odasında tüm takıma hitaben bir konuşma yapan Yalçın, 12 maç sonunda zirvenin 10 puan gerisinde olmalarının kabul edilemez olduğunu ve bu tabloyu düzeltmeleri gerektiğini söyledi.

‘Daha önce başardık...’

Başarılı çalıştırıcı, “Alanyaspor karşılaşmasıyla birlikte yeni bir periyoda başlıyoruz. Bundan sonraki süreçte yolumuza sadece kazanarak devam etmemiz şart. Tüm ağırlığımızı lige verip gücümüzü göstereceğiz. Yüreğimizi sahaya koyup savaşırsak bu sıkıntılı süreci aşarız. Daha önce de benzer durumlarda havayı tersine çevirmeyi başarmıştık. Size güveniyorum. Artık kaybetmek yok” ifadelerini kullandı.

Orhan Yıldırım