Sergen Yalçın: Artık çıkış zamanı

Siyah-Beyazlılar'ın teknik direktörü Sergen Yalçın öğrencileriyle kısa bir toplantı yaptı. Bu sezon en azından Avrupa Ligi bileti almaları gerektiğini dile getiren genç hocanın, "Sezon genelinde inişli çıkışlı performanslar gösterdik. Artık çıkışa geçme zamanı. Biten herhangi bir şey yok. Avrupa Ligi'ne katılırsak güzel yeni bir sayfa açacağız. Bundan sonra herkese çok farklı bir Beşiktaş seyrettirelim" dediği öğrenildi.

'Hedefimiz 8'de 8'

Artık puan kaybetme lükslerinin olmadığının da altını çizen Yalçın'ın, "Zor bir fikstürümüz var gibi gözükebilir. Ancak bu maçların tek tek üstesinden gelebileceğimizi biliyorum. O nedenle fire vermeden ligi tamamlayalım. Hedefimiz 8'de 8..." ifadelerini kullandığı bildirildi.

Süleyman Hatısaru