Sergen Yalçın, Antalyaspor maçı öncesi konuştu: Çok stresli, çok zor haftalar geçirdik
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşılaşacakları Antalyaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Zorlukları aştıklarını vurgulayan Yalçın, ''Çok stresli, çok zor haftalar geçirdik. Zorlukları aşıp burayı oynamak çok önemli. İnşallah kazanıp, mutlu şekilde bitiririz." diye konuştu.
Ziraat Türkiye Kupası’nın finalinde İzmir’de Fraport-TAV Antalyaspor’la karşılaşacak Süper Lig şampiyonu Beşiktaş’ta teknik patron Sergen Yalçın, karşılaşma öncesi yayıncı kuruluşa konuştu. Az sayıdaki taraftarın kendilerini heyecanlandırdığını belirten Yalçın, ''Biraz da taraftarın olması eskiye dönüşün sinyali oluyor, heyecanlandırıyor bizi. İnşallah taraftarlara gelecek sezon kavuşuruz.'' dedi ve ekledi:
'Oyuncular biraz rahatladı'
''Çok stresli, çok zorlu haftalar geçirdik. Oyuncular biraz rahatladı. İnşallah oyuna olumlu yansır. 4 günlük ara oyuncuları fiziksel olarak etkilemez ama inşallah olumlu olarak etkiler.''
'Kazanmak istiyoruz!''
''Zorlukları aşıp burayı oynamak çok önemli. Kazanmak istiyoruz. Ziraat Türkiye Kupası da bizim için çok önemli bir kupa. İnşallah kazanarak sezonu bitiririz.''