Ziraat Türkiye Kupası’nın finalinde İzmir’de Fraport-TAV Antalyaspor’la karşılaşacak Süper Lig şampiyonu Beşiktaş’ta teknik patron Sergen Yalçın, karşılaşma öncesi yayıncı kuruluşa konuştu. Az sayıdaki taraftarın kendilerini heyecanlandırdığını belirten Yalçın, ''Biraz da taraftarın olması eskiye dönüşün sinyali oluyor, heyecanlandırıyor bizi. İnşallah taraftarlara gelecek sezon kavuşuruz.'' dedi ve ekledi:

'Oyuncular biraz rahatladı'

''Çok stresli, çok zorlu haftalar geçirdik. Oyuncular biraz rahatladı. İnşallah oyuna olumlu yansır. 4 günlük ara oyuncuları fiziksel olarak etkilemez ama inşallah olumlu olarak etkiler.''

'Kazanmak istiyoruz!''

''Zorlukları aşıp burayı oynamak çok önemli. Kazanmak istiyoruz. Ziraat Türkiye Kupası da bizim için çok önemli bir kupa. İnşallah kazanarak sezonu bitiririz.''











