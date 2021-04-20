Sergen Yalçın'ın maç öncesi yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

Hava şartları ve zemin güzel. Ortam gerçekten futbol oynamak için çok iyi... Taraftarımızın yanımızda olmasını görmek bizim için mutluluk verici. Olnların sevgisini hissediyoruz.

Sivasspor ligin en formda ekiplerinden bir tanesi... Belki de Anadolu'nun en zor deplasmanı... Kazanmak çok önemli. Puan durumundaki konumumuzu korumak istiyoruz. Genelde sakat olan oyuncuları sonradan kullanmak çok mantıklı değildir. En baştan 'Aboubakar'ı oynatalım, bir görelim' dedik.

Rıza Çalımbay'a başarılar diliyorum. O camiamızın sembol isimlerinden bir tanesi.. İnşallah da öyle kalır.







