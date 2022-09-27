Sergen Yalçın açıklaması! Hull City, Galatasaray ve A Milli Takım

Sergen Yalçın'ın yardımcılığını yapan Murat Şahin, Radyospor'da yayınlanan Spor Kazanı programında Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu oldu. Murat Şahin, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini değerlendirdi. Beşiktaş'tan ayrılık sürecine değinen Şahin, Sergen Yalçın için Hull City ve A Milli Takım açıklamasında bulundu.

Bazı kulüplerden teklif aldıklarını dile getiren Murat Şahin, "Bize gelen teklifler var, beklentilerimiz de var, bekleyip göreceğiz. Sergen Yalçın'la devam ediyoruz, bireysel olarak antrenörlük yapma gibi bir düşüncem yok." ifadelerini kullandı.

DERBİ DEĞERLENDİRMESİ

10 Ekim Pazar günü oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini değerlendiren yardımcı antrenör, "İki takım da derbiye en iyi şekilde hazırlandı. Psikolojisi daha iyi olan takımın kazanacağı bir maç olacak. Derbileri herkes kazanmak ister ama kaybetmekte istemez. Türkiye'de derbilerde kazanmaktan çok kaybetmemek daha önemli gibi gözüküyor." şeklinde konuştu.









Derbi hakkında sözlerine devam eden Şahin, "Beşiktaş-Fenerbahçe derbilerinde diğer derbilere göre daha göze hoş gelen bir futbol oynandığını düşünüyorum. Bunu hem antrenörlük dönemimde hem de oyunculuk dönemimde fark ettim. Beşiktaş ev sahibi olduğu her maçta %51 olarak kazanma yüzdesinde öndedir." açıklamasını yaptı.

'KALECİLER FORMSUZ'

Son zamanlarda eleştirilerin odağı haline gelen Beşiktaş kalecileri hakkında konuşan eski file bekçisi Murat Şahin, şunları kaydetti: "Beşiktaş'ın 4 tane kalecisinin de kendi tarzları var ve hepsi çok yetenekli. Ama şu an hepsinin formsuz olduğunu düşünüyorum." dedi.

Murat Şahin, "Biz genelde planlamayı 3 kaleci üzerine yaparız. İki iyi kaleci ve bir üçüncü kaleci. Planlama neye göre yapılıyor bilmiyorum ama bir takıma 4 tane iyi kaleci çok fazla. Altay mı Ersin mi, Uğurcan mı Muslera mı sorularına cevap vermeyi doğru bulmuyorum. Hepsinin kendine göre özellikleri var ve Türkiye'nin 4 büyük takımının kalelerini koruyorlar. Çok yetenekli olmasalar bu seviyelere gelemezlerdi." dedi.





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'ÇOK ÜZÜLDÜK'

Dönemle ilgili açıklamasına devam ettiren Şahin, "Gönül isterdi ki uzun süreler Beşiktaş'ta kalalım, Beşiktaş'ımızı başarılara taşıyalım. Fakat antrenörlükte bazı şeylerin önüne geçemiyorsunuz. Gerçekten çok üzüldük. Ama maalesef bizim işimizin gerçeği bu. Beklenen sonuçları alamayınca bu sonuçlar kaçınılmaz oluyor." diye konuştu.

Geçtiğimiz sezon başında alınan kötü sonuçlarda Beşiktaş'ın transferlerinden hiç katkı alamaması dikkat çekmişti. "Hiçbir oyuncuya takımı sabote ediyor tabirini yakıştıramam." diyen Murat Şahin, "Tabii ki performans düşüklükleri oldu. Yaptığımız 9 transferin hiçbirinden beklediğimiz performansı alamadık. Bir takımda 9 futbolcudan verim alamamak kötü bir durum. Fakat hiçbir oyuncu takımı sabote etmeye çalışmadı."





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HULL CITY VE MİLLİ TAKIM AÇIKLAMASI

Sergen Yalçın'ın Hull City ya da A Milli Takım'ın başına geçeceği yönünde ortaya atılan iddialar hakkında konuşan Murat Şahin, "Hull City sorusunu pas geçiyorum (Gülerek). Hedeflerimiz var. Herkes A Milli Takım'ın başına geçmek ister, büyük Avrupa takımlarının başına geçmek ister, 4 büyüklerin başına geçmek ister. Ama bunlar sizin planlamanıza göre olmuyor. Onların size ihtiyaç duyup duymadığı önemli. Bu arz-talep işidir. Bu konuda planlama yapmak çok zor." dedi.

GALATASARAY AÇIKLAMASI

Burak Elmas'ın ibra edilmemesinin ardından seçime giden Galatasaray 'da başkan adaylarının Sergen Yalçın'a teklif götürdüğü iddialarını cevaplayan Murat Şahin, "Seçim sürecinde Galatasaray başkan adaylarının Sergen Yalçın'a bir teklif yapıp yapmadığı hakkında bir bilgim yok." açıklamasını yaptı.

BALOTELLI'NİN HAREKETİNİ YORUMLADI

Geçtiğimiz sezon Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş - Adana Demirspor maçında Mario Balotelli'nin attığı golden sonra Sergen Yalçın'a dönerek yaptığı hareket hakkında konuşan Şahin, "Balotelli, kariyeri iyi oyunculardan birisi. Bize'de teklif edildi fakat Sergen Hoca istemedi. Bize yaptığı hareket Sergen Yalçın'ın yorumculuk zamanında Balotelli hakkında yaptığı yorum." ifadelerini kullandı.











