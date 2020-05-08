Sergen Yalçın açıkladı! Kalede kime görev verecek?

Kulüp tarihinin belki de en görkemli imza töreniyle Beşiktaş’ın başına geçen ve hem kendisi hem de siyah-beyazlı takım için yeni bir dönemin kapısını açan Sergen Yalçın gündeme dair tüm merak edilenleri Milliyet’e anlattı.

"Sinerji yakaladık"

Beşiktaş’ın teknik patronu olarak yolun henüz başında olduğuna vurgu yapan Yalçın, “İmza töreninin yapıldığı gün, stada gelen taraftarların bana verdiği mesaj; sorumluluktu. Onlar benim üzerime, Beşiktaş’ta futbol oynamış herkesin hayali olan bir sorumluluğu yükledi. Biz bu yükü hep birlikte kenetlenerek kaldıracağız. Beşiktaş için daha iyi ne yapabiliriz, bunun sorumluluğu altında bu anlamlı görevi ekibimle birlikte yerine getirmek zorundayız. Açıkçası çok iyi bir sinerji yakaladık. Salgından dolayı liglere ara verildi ama önce kısa sonra da uzun vadede neler yapabiliriz, yönetimle birlikte bir yol haritası çiziyoruz” ifadelerini kullandı.

‘25 yaşında değilim’

Teknik direktörlük kariyeri ve hedefleri hakkında detaylı bilgiler aktaran Sergen Yalçın, futbolculuk dönemini yıllar önce geride bıraktığının altını çizdi.

Medyada bu dönemin konuşulmasından rahatsız olduğunu kaydeden siyah-beyazlı hoca, “Artık 47 yaşına gelmiş, Türkiye’de birçok kulüpte çalışmış ve hepsinde başarılı olmuş bir teknik adam olarak şunu söylemek istiyorum. Ben her zaman eleştiriye açık bir insanım. İsteyen bana telefonla ulaşıp soru da sorabilir. Elbette bizler kadar basın da bu dünyanın içerisinde yer alan önemli bir etken. Ama ben konuşulacaksam, eleştirileceksem teknik adamlığımla konuşulup eleştirilmeyi isterim. Bir teknik adam olarak hatalarım, yanlışlarım varsa bunu konuşsunlar. 25 yaşımda yaptıklarım konuşulmamalı bence. Her insanın gençliğinde hataları olmuştur. Doğruları da vardır. İnsan hayatı bu. Ama benim futbolculuk dönemim acı, tatlı hatıralarıyla geride kaldı. Ben artık teknik adam olarak başka bir sayfa açtım” diye konuştu.

‘İşime konsantreyim’

Sergen Yalçın sözlerine şöyle devam etti:“Bazen benim ağzımdan çıkmayan ifadeler basında yer alıyor. Bu durum beni gerçekten çok üzüyor. Sorumluluk sahibi bir teknik direktör olarak önüme bakıyorum. Tamamen Beşiktaş’ın başarısına konsantre olmuş durumdayım. Yükümüz ağır ama üstesinden camia olarak birlikte geleceğiz. Zor bir dönemden geçiyoruz. Futbolumuzda, bu salgın nedeniyle önemli derecede mali kaybımız oldu. Beşiktaş da bu durumdan olumsuz etkilendi. Yeni sezonda daha düşük bütçeyle büyük başarılar elde etmek için ekibimle birlikte gece gündüz kafa yoruyoruz. Sağ olsunlar yönetimimiz de bize bu konuda çok destek veriyor. Taraftarımıza da şunu söylemek istiyorum; Bu zorlu dönemden hep birlikte geçeceğiz. Camiamızda bu güç var.”

‘Karius’a yapılan eleştiriler ağır’

Beşiktaş’ın teknik patronu, Loris Karius’un zamansız vedasını da değerlendirdi. Alman kalecinin yaklaşık 2 sezon görev yaptığını hatırlatan Sergen Yalçın, “Karius sezon bitiminde zaten ayrılacaktı. Kalmasını istesek bile bizim o satın alma bedelini ödememiz mümkün değil. Ona yapılan eleştirileri biraz ağır buldum. Beşiktaş’a hizmet etmiş ve bizim oyuncumuz olan birisi. Bizler oyuncularımızı kötülememeliyiz. Sonuçta Liverpool gibi bir takımda forma giymiş bir kaleci. Yenilen gollerde sadece kaleciler hata yapmaz. Bir gol yeniliyorsa takım halindeki savunmamızda eksiklikler var demektir. Eğer bir gol atıyorsak, bunu da takım halinde başarmış sayılırız. Ben hiçbir zaman kadromdaki oyuncularımın kötülenmesini istemem” dedi.

‘Kalede risk alabiliriz’

Sergen Yalçın, Loris Karius’un ayrılması yüzünden kalede yeni bir yapılanmaya gideceklerini söyledi. Utku Yuvakuran ve Ersin Destanoğlu ile yola devam edeceklerini belirten siyah-beyazlı hoca, “Kadromuzda Utku ve Ersin gibi yetenekli genç kalecilerimiz var. Önümüzdeki dönemde dönüşümlü olarak her ikisinden de en üst seviyede yararlanmak istiyoruz.

"Kaleci transfer çalışmalarını da etkileyecektir"

Evet, iyi kaleciler ancak maçlarda da görmemiz lazım. Antrenmanlar bizim için ölçü sayılmaz. Maçların havası çok daha farklıdır. Bu şansı onlar da çok iyi değerlendirmek istiyor. Onların performansı kaleci transfer çalışmalarını da etkileyecektir. Bizim önceliğimiz onları kazanmak. Eğer iyi performans gösterirlerse belki de önümüzdeki sezon kale konusunda risk alabiliriz. Utku ve Ersin kalede güven verdikleri zaman onların önünü niye kapatalım? Her şey onların ellerinde. Ben kendilerine güveniyorum. Taraftar, bizler ve yönetim gençlerin arkasında durmalıyız” ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın, Utku ve Ersin dışında takımdaki diğer gençlere de zaman zaman şans vereceğini bildirdi. Deneyimli teknik adam, “Daha önce de söylemiştim. 5-6 tane genç oyuncuyu aynı anda oynatarak onları kazanamayız. Doğru zamanda, doğru yerde oynatmak önemli. Bu şekilde onları hem Beşiktaş’a hem de Türk futboluna kazandırabiliriz. Takımda tecrübeli isimler de olacak. O gençleri, tecrübeli isimlerle doğru zamanda yan yana oynatarak kazanabiliriz” dedi.

‘İdmanlarda izleyip bir karar vereceğiz’

Borussia Dortmund altyapısından gelen fakat Beşiktaş’ta forma şansı bulamayan Oğuzhan Aydoğan’ın takımdaki geleceğiyle ilgili de konuşan Sergen Yalçın, “Onunla ilgili somut bir şey demem şu an için doğru olmaz. Çünkü çok fazla seyredemedim. A takımla birlikte idmanlara çıkacak. İzleyip, notlarımızı alacağız. Bize katkı sağlayacaksa neden yararlanmayalım. Ama şu aşamada geniş değerlendirme yapmam çok doğru olmaz” diye konuştu.