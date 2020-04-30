Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, kulübün dergisine açıklamalar yaptı. Siyah-beyazlıların gelecek sezonki takım bütçesinin ne kadar olacağını açıklayan Sergen Yalçın, hedefleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Yalçın, genç futbolcular hakkında da mesajlar verdi.

İşte Sergen Yalçın'ın gündem oluşturacak açıklamaları...

Zor bir dönemde göreve geldiklerini anlatan Sergen Yalçın, "Çok zor bir dönemde, zor şartlar altında göreve geldik. Bunu biliyoruz. Kulübün içinde bulunduğu durum çok sağlıklı değil. Geldiğimiz süreçte de bu böyleydi. Ben ve ekibim elimizden geldiğince oyuncuları motive ettik. Her şeye çok pozitif bakıyoruz zaten. Bardağın dolu tarafından bakmaya ve taraftarlara doğru mesajlar vermeye çalışıyoruz. Onların da olumlu yönden bakıp, takımın arkasında olmalarını istiyoruz. Oyuncularımıza sahip çıkalım, camiamıza sahip çıkalım. Burası hepimizin camiası" dedi.

Bütçeyi açıkladı

Yalçın, gelecek sezon Beşiktaş'ın bütçesinin ne olacağını da resmen açıkladı. Yalçın, "İçinde bulunduğumuz olanaklar, maddi değeri yüksek bir takım kurmamızı engelliyor. 2-3 yıl önce Beşiktaş takımının bütçesi 90 milyon euroydu. Önümüzdeki sene bu rakam maksimum 30 milyon euro civarında olacak. Maliyeti çok yüksek oyuncuları transfer etme şansımız zaten yok. Daha mütevazı, daha camiaya uygun, daha çok mücadele eden, Beşiktaş camiasının büyüklüğünü bilen oyuncular almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ciddi bir sorumluluk aldıklarını söyleyen Beşiktaş teknik direktörü, "Bizim özel hayatımız falan yok. Antrenmanlar dışında hava güzelse sahilde bir yerde bir kahve içiyoruz. Belki akşam bir yemeğe gidiyoruz. Bütün yaşantımız bu şekilde devam ediyor. İşimizi konsantre olmuş durumundayız. Sadece ben değil, ekibim ve herkes öyle. Çünkü çok ciddi bir sorumluluk aldık. Bunun altından kalmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Ne gerekiyorsa!" diye konuştu.

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'Kalıcı olmak ve ciddi başarılar yaşamak istiyorum'

Sergen Yalçın çok büyük hedeflerle göreve başladığını da dile getirdi. Anadolu takımlarında uzun süre görev yaptıktan sonra Beşiktaş’ın başına geçtiğini hatırlatan siyah-beyazlıların çalıştırıcısı şunları söyledi:

“Futbolculuk dönemimle, teknik direktörlük dönemimin hiçbir alakası yok. Ben 7 senedir teknik direktörlük yapıyorum. Anadolu’da çok zor kulüplerde çalıştım. Çok zor pozisyondaki takımları alıp, çalıştırdım. Bunun neticesinde Beşiktaş’a geldim. Oralarda ciddi bir emek verdim ve bunun sayesinde kendi camiama geldim. Ben teknik direktörüm, futbolcu değilim. Şu anda çok farklı ve çok ciddi bir iş yapıyorum. Hedeflerim çok büyük. Çok önemli başarılar yakalamak istiyorum. Çok ciddi ve disiplinli bir şekilde işime konsantre olmuş durumdayım. Sadece işimi yapmaya çalışıyorum. Beşiktaş’ta başarılı olmaktan başka hiçbir düşüncem yok. Tek amacım, kalıcı olmak ve ciddi başarılar yaşamak. Camiamıza ve taraftarımıza layık olmak istiyorum. Başka bir düşüncemiz yok.”

Corona virüs döneminin nasıl geçtiği hakkında ise Yalçın, "Koronavirüs salgını günlerinde işimizi yapamadığımıza üzülüyoruz. En büyük problem o. Alıştığımız antrenman ve maç temposunun dışında kalmak, çok rutin bir hayat yaşamak doğal olarak insanı moral açıdan düşürüyor. Ancak şu anda dünyada çok ciddi bir salgın var, yapacak bir şey yok. Mecburen bu rutin uygulamanın içinde kalıyoruz, ama neyi özlüyorsun derseniz, tabii ki işimizi özlüyoruz. Özleyeceğimiz başka bir şey yok" ifadelerini kullandı.









'Altyapıdan Rıdvan'ı kullanmayı düşünüyoruz'

Beşiktaş'ın altyapısından çıkan bir isim olan Yalçın genç futbolcularla ilgili de mesaj verdi. Yalçın, "Altyapıdan kadroya kattığımız oyuncularımız var. Rıdvan’ı kullanmayı düşünüyoruz. Şu an bünyemizde olan Kartal Kayra ve Ersin var, Erdoğan var. Dört oyuncu A takım bünyesinde. Ama tutup da altyapıdan 10 oyuncuyu yukarı çıkaramayız. Her şeyin bir sınırı var. Seneye altyapıdan 10 oyuncuyla takım kuracağız diye bir şey beklemesin kimse. Almamız gereken, yukarı çıkabilecek oyuncular varsa biz zaten onları alıyoruz. Keşke çıkabilecek 10 oyuncu olsa da hepsini alsak" diyerek sözlerini tamamladı.