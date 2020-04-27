Sergen Yalçın: 3 haftada tamamen hazır oluruz

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın 5’erli gruplar halinde idmanlara çıkardıkları oyuncuların performanslarından memnun olduğunu belirtti.

27 Nisan 2020, Pazartesi 08:58 Son Güncelleme:
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Sergen Yalçın: 3 haftada tamamen hazır oluruz

Futbolcuların evlerinde kondisyoner ve fizyoterapistler gözetiminde yaptıkları çalışmaları günlük olarak takip ettiklerini ve efor testlerinde başarılı bir grafik çizdiklerini söyleyen Yalçın şu değerlendirmeleri yaptı: Takımın tamamı ile antrenmana çıkmak için sabrediyoruz. Şu an sosyal mesafeyi koruyarak çalışmalar yapıyoruz.

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Evde çalışmak ile sahada çalışmanın arasında büyük fark var. Ama Caner, Burak, Gökhan, Adem, Vida, Atiba, Umut Nayir istediğim temponun çok üstünde bir gayret sarf ederek hazır olduklarını gösterdiler. Bir aksilik çıkmazsa diğer futbolcuların da bir araya gelmesiyle birlikte takım olarak 3 hafta içinde toparlanırız.

Hürriyet

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