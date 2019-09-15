Sergen Yalçın: Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık

Süper Lig'in 4. haftasında Yeni Malatyaspor, deplasmanda Ankaragücü'nü 4-0 mağlup ederek 2. galibiyetini aldı.

Maçın ardından 90 dakikayı yorumlayan BTC Türk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın oyun anlamında istediklerini sahaya yansıttıklarını belirterek, "Son iki haftayı mağlubiyetle kapattık ama oyun anlamında güçlü oyunlar sergiledik, bireysel hatalar sahadan mağlup ayrılmamıza neden oldu. Özellikle milli takım arasında bireysel toplantılar yaptık nasıl oynamamız gerektiğiyle ilgili uygulamalı olarak çalıştık. Böyle bir sonuca moral olarak ihtiyacımız vardı. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Oyunsal anlamda iyi bir oyun oynadığımız için çok mutluyuz" dedi.

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