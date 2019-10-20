Ferencvaros'u geçtiğimiz sezon ligdeki 30'uncu şampiyonluğa taşıyan eski Fenerbahçeli Sergei Rebrov, Macar basınıyla gerçekleştirdiği röportajda futbolculuğu Sarı Lacivertliler'de forma giydiği dönemde Galatasaray'la oynadıkları derbi maçlarını değerlendirdi.

Blikk gazetesine konuşan 45 yaşındaki Ukraynalı teknik adam, "Türk futbolseverler, gerçekten çok fanatik. Derbi maçları, onların hayatının bir parçası. Bu tip maçlarda futbolcu olarak kötü oynama şansınız yok." ifadelerini kullandı. Rebrov, Ocak 2003'te kiralık olarak geldiği Sarı Kanarya'da bir buçuk sezon top koşturduktan sonra Tottenham Hotspur'a geri dönmüştü.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler