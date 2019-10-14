Serge Aurier: Benzer durum sürüyor

Mariano’nun yerine gündeme gelen Tottenham’ın Fildişili sağ beki Serge Aurier, ülke basınına konuştu. Milli takımda, geleceğiyle ilgili açıklamalar yapan 26 yaşındaki başarılı oyuncu, “Mutlu olmak ve oynamak istiyorum. Geçen sezon bunun için uğraştım ama olmadı. Bu sezon da benzer durum sürüyor. Aslında çok da kötü değilim ancak kararı Pochettino verecek” dedi.

İngiliz basını, Tottenham’ın devre arasında göndereceği 5 isimden 1’i olarak Aurier’i de göstermişti.

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