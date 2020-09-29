Pandemi nedeniyle 4 ay ertelendiği için, sezonun son Grand Slam’i olan Fransa Açık’ta ikinci gün maçları oynandı. 24. Grand Slam şampiyonluğu kazanmak için şansını deneyecek olan ABD’li Serena Williams (6) korta çıktı ve vatandaşı Kristie Ahn’la karşılaştı. Efsane isim, rakibi karşısında ilk sette adeta kabus gördü... 3-1 geriye düştü ancak oyunun içinde kalan Serena ilk seti tie-break’e taşıyarak 7-6 kazandı.

Fransa Açık’ın ilk setini zorlu olsa da kazanan Serena Williams zaferini çığlıklar atarak kutlarken, 2. sette Ahn’a şans dahi vermedi (6-0) ve maçı 2-0 kazandı. Erkeklerde ise, ABD Açık’ın şampiyonu Thiem de iyi bir başlangıç yaptı. Avusturyalı raket, Hırvat Cilic’i (6-4, 6-3, 6-3) 3-0’la yendi, ikinci tura çıktı.