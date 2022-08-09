Serena Williams tenis kariyerini noktalıyor

Kortlar efsanesine vedaya hazırlanıyor. 23 Grand Slam şampiyonluğuyla kadın tenisine adını altın harflerle yazdıran Serena Williams, kariyerini noktalayacağını açıkladı.

40 yaşındaki sporcu 29 Ağustos'ta başlayacak Amerika Açık'ın ardından tenisi bırakacağını açıkladı. Williams, "Emeklilik kelimesini sevmiyorum. Bu, hayal edebileceğim en zor şey. Tenise veda etmek istemiyorum, ama hayatımın sonraki aşamasına hazır olduğumu da biliyorum." ifadelerini kullandı.

Bu konuya ilişkin gelecek haftalarda detaylı açıklamalarda bulunacağını kaydeden Williams'ın, sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabına 'Geriye sayım başladı.' mesajını yazması, dikkati çekti.

Son yıllarda sakatlıklar sebebiyle istikrarsız bir performans çizen Serena Willams, Grand Slam'lerdeki son zaferini 2017 Avustralya Açık'ta kazanmıştı.

(NTV Spor)