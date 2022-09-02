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Serena Williams bırakmıyor!

Tenisin efsanesi Serena Williams, kariyerinin son turnuvası olarak belirlediği ABD Açık'ta üçüncü tura yükseldi.

02 Eylül 2022, Cuma 06:58 Son Güncelleme:
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Serena Williams bırakmıyor!

Kariyerinin son turnuvası olarak belirlediği, sezonun son grand slam'i ABD Açık'ta tenisin efsanesi Serena Williams 3. tura çıktı. Kadınlarda klasmanın 605. basamağında bulunan 40 yaşındaki Serena Williams, ikinci turda, 2 numaralı seribaşı Estonyalı Anett Kontaveit'i, 2 saat 27 dakika süren maçta 7-6, 2-6 ve 6-2'lik setlerle 2-1 yendi, adını 3. tura yazdırdı. Tenis tarihinde açık dönemde en çok grand slam (23) kazanan sporcu unvana sahip Serena Williams, 3.turda Avustralyalı Ajla Tomljanovic'le karşılaşacak.

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