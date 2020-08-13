Serena Williams 6 ay sonra...

Kadınlar dünya sıralamasının eski 1 numarası ABD'li tenisçi Serena Williams, şubat ayından bu yana oynadığı ilk maçta Bernarda Pera'yı 2-1 yenerek Top Seed Açık Turnuvası'nda 2. tura yükseldi. Serena, şubat ayında ABD Milli Takımı'nın Letonya ile karşılaştığı FED Kupası eşleşmesinden bu yana ilk kez korta adım adım atmış oldu. 38 yaşındaki Serena Williams, elde ettiği 23 şampiyonlukla "açık dönemde en fazla grand slam turnuvası kazanan tenisçi" unvanını elinde tutuyor.