Seren Serengil'in “Kocam beni dövüyor” iddiasıyla polisi aradığı iddia edilmiş, ünlü sunucu ve şarkıcı olayı yalanlamıştı. O gece yaşananlara dair yeni detaylar ortaya çıktı.

- Seren Serengil'in, “Kocam beni dövüyor” diyerek 155 Polis İmdat’ı aradığı iddia edilmişti. Radyo Viva’daki “Ağır Masa” programındaki bu iddia çok konuşulmuştu.

Bu çıkan haberlerin ardından Serengil, olayları yalanlayan bir açıklamada bulunmuştu.

O AKŞAM POLİSİ İKİ KEZ ARADI

Bunun üzerine Akşam Gazetesi olayın üzerine gitti ve Serengil’in polisten yardım istediği bilgilerine ulaştı.

Serengil, polisi ilk olarak 23.58’de “Kocam beni dövüyor, yardım edin” diye aradı. Polisler hızla yola çıkarken 4 dakika sonra Serengil, tekrardan 155’i aradı. Bu defa polislere, “Gelmenize gerek kalmadı teşekkür ederim.” dedi.

Ancak o polisler 3 dakika içerisinde Beykoz’daki eve ulaşmıştı.