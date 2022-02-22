Seren Ay Çetin: Şampiyonu yenmeden şampiyon sayılmayız

Boksta dünyanın en büyük kemer organizasyonu olarak anılan WBC'nin gümüş kemer maçına çıkacak ilk Türk kadın boksör Seren Ay Çetin, karşılaşma öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Uluslararası Boks Organizasyonu (UBO) dünya şampiyonu ve WBC Asya gümüş kemer sahibi Serdar Avcı'nın antrenörlüğünü yaptığı Kadıköy Boks Kulübü sporcusu Seren Ay Çetin, İstanbul'da 13 Mayıs'ta düzenlenecek organizasyonda 53.980 kiloda Avusturyalı Golden Baby lakaplı ve 2 kere WBC dünya şampiyonu olan Eva Voraberger ile ringe çıkacak.

Boks kariyerinde uluslararası müsabakalardaki 9 maçta rakiplerini mağlup eden Çetin, dünyanın en büyük organizasyonu olarak kabul edilen ve Muhammed Ali, Mike Tyson gibi efsanevi dövüşçülerin kemer aldığı WBC müsabakasında kemeri kazanıp, Türk boks tarihine adını yazdırmak istiyor.

"En çok zorlayan dönemdeyim'

Güç ve dayanıklılık kampı zamanlarında olduğunu dile getiren Seren Ay Çetin, "Şu ana kadar çok güzel gidiyor hiçbir problem yok. En çok zorlayan dönemdeyim çünkü güç ve dayanıklılık kampı benim için zor geçiyor. Antrenman saatleri uzun günde sabah akşam olmak üzere 5-6 saatlik bir metotla ilerliyoruz. İstanbul'a geldik ikinci kampımıza başlayacağız. İnşallah bu şekilde devam eder kamplarım" ifadelerini kullandı.

"Dünya şampiyonası altın kemeri için oynayacağım"

Seren Ay Çetin, bir şampiyonu yenmeden şampiyon olunamayacağını belirterek, "En kolay olan rakibi seçseydim bu bana iyi hissettirmezdi. Eğer adımı duyurabileceksem bu şekilde duyurmak istiyorum. Bu kemer çok önemli Türk tarihi için. Bu kemere yakışır bir maç olsun istedim ve rakibimi seçtim. Herkes en yakınlarım da dahil maça kaybedeceğimi düşünüyor ama ben kendimden çok eminim. Maçı kazanacağına inanan nadir kişilerden biri de benim. Bu izleyenler için de sürpriz olacak çünkü maçı nakavt ile kazanacağım bu şekilde umuyorum ve bunun için çalışıyorum. Kemeri ülkeye getirmem lazım, ülkemizin bir açığı. Ben bu başarıyı yaşatmak istiyorum. Bu başarıyı elde edip sonrasında dünya şampiyonası altın kemeri için oynayacağım. Asıl hedefim de bu. Dünya şampiyonu olup hatta süper şampiyon olmak sonrasında bu unvanı koruyup zamanı gelince kendi isteğimle boksu bırakmak. Hedefi bu kadar yüksek olan birinin çıkışı da bu şekilde yapması gerekiyor bence. Yoksa bu hedeflerin gerçekleşeceğine inanamazdım, hayal olarak kalırdı. Bu yüzden bu rakibi seçtiğim için çok şanslıyım. Bir kere daha seçme şansım olsa yine kendisini seçerdim" diye konuştu.

"Türk kadınlarını bana destek olmaları için maçıma bekliyorum"

Bu başarıyı Türk kadınları adına kazanmak istediğini aktaran başarılı sporcu, "Tüm boks severleri, Türk kadınlarını bana destek olmaları için maçıma bekliyorum. Başaracağıma çok inanıyorum ve maçı İstanbul'a en çok da bu yüzden aldırmak istedim. Canlı canlı başarıma ortak olunmasını istiyorum. İnşallah kemeri alacağım ve burnun gururunu hep birlikte yaşayacağız" şeklinde konuştu.

Genç boksörden destek olanlara teşekkür

Seren Ay, bu süreçte kendisine destek olan sponsorlara da teşekkür etti. Kadıköy Boks Kulübü sporcusu 24 yaşındaki Çetin, "Bu süreçte bana destek olan sponsorlarıma teşekkür ediyorum. Alanya Belediyesi de bu süreçte çok destek sağladı. Güç kampımı Alanya'da yaptım. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'e de desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Aynı zamanda Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nde beden eğitimi öğretmenliği okuyorum. Okulumuzun rektörü Ekrem Kalan, dekanımız ve bölüm hocalarımıza da teşekkür ediyorum. Kadıköy Belediyesi de bize değer veriyor destekliyor ama sponsorluk konusunda daha fazla destek bulmalıyız. Bu çok büyük ve dünyada çok değeri olan bir organizasyon. Çok önemli bir isimle mücadele edeceğim. İnşallah dünyanın bu kadar değer verdiği kemere ülkemiz de değer verir. Sponsorluk desteklerini bekliyorum" dedi.

İHA