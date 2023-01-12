Seren Ay Çetin: 'Dünya şampiyonluğu getiren ilk Türk olacağım'

54 kiloda 2'nci sırada bulunan 25 yaşındaki Seren Ay Çetin'in karşısına çıkmak istemeyen dünyanın bir numarası Meksikalı Yuliah Luna şimdilik altın kemerini koruyor. Meksikalı ile final maçına çıkmak isteyen Seren Ay Çetin'in bu talebine WBC yönetiminden 'Eliminator' teklifi geldi. Eliminator müsabakası için rakibi de belli olan Seren Ay Çetin, TOP15 içinde bulunan İspanyol Mary Romero ile karşılaşacak. 18 Mart'taki mücadele İstanbul'da oynanacak.

ANTRENMANDAN KOVULMUŞTU, ŞİMDİ ALTIN KEMER PEŞİNDE

Boksa başlamadan önce çeşitli spor branşlarını deneyen Seren Ay Çetin, Kadıköy Boks Kulübü'nde antrenman yapan sporcuları görünce boksör olmaya karar verdi. Yaşı küçük ve fiziği zayıf olan Seren Ay, kenardan izlediği boksörlerin arasına karışabilmek için çok uzun süre bekledi. 14 yaşında tanıştığı boks ile ilk başta hedefine ulaşamadı. Amatör boksta milli sporcu olan ve Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil eden Serdar Avcı, Seren Ay'ın ısrarla antrenmana çıkmak istemesine rağmen buna izin vermedi. Kulüpten, deyim yerindeyse 'kovarak' evine gitmesini istedi. Bir gün sonra sabah erken saatlerde Seren Ay yine kulübün kapısına gelmişti. Israrla içeri girmek ve boks yapmak istiyordu. Serdar Avcı bu kez kabul etti ama sert bir boksör ile maç yapmasını istedi. O gün dayak yese de düşmeyen, vazgeçmeyen, çelimsiz görüntüsüne rağmen güçlü kalan Seren Ay'ı görünce 'tamam artık gelebilirsin' dedi. O günlerdeki hırsını bugünlere kadar taşıyan Seren Ay, antrenmandan kovulduğu Kadıköy'den şimdi Dünya Şampiyonluğu'na doğru koşuyor.

RAKİBİNE MEYDAN OKUDU

18 Mart'ta Eliminator müsabakasında Romero'yu devirdiği zaman dünyanın 1 numarası Meksikalı Yuliah Luna, Seren Ay ile altın kemerini koruma maçına çıkmak zorunda kalacak.

Bu bilinçle çalışmalarını hızlandıran Kadıköy Boks Kulübü sporcusu Çetin, hem İspanyol hem de Meksikalı rakiplerine meydan okuyarak "Zorunlu rakip olarak karşısına çıkacağım. Korkunun ecele faydası yok. Mart'ta maçım var ve kemeri aldıktan 6 ay sonra dünya şampiyonluğu getiren ilk Türk olacağım" dedi.

WBC International ve WBC Asya gümüş kemer sahibi Serdar Avcı'nın antrenörlüğünü yaptığı Seren Ay Çetin, Demirören Haber Ajansı'na verdiği demeçte, "Öncelikle kendimi çok iyi hissediyorum. Küçük bir pürüz oldu aslında. Ben bu kemeri alırken dünya şampiyonluğuna hak kazanacağım için çok mutluydum. Bir sonraki adımımızın dünya şampiyonluğu olacağını umuyorduk. Fakat listede iki numaraya yerleştim ve kilomun şampiyonu beni seçmek istemiyor. Bunun çözümünü bir şekilde bulabildik. Eliminator diye bir kemer var, onu oynayacağız ve zorunlu rakip olarak karşısına çıkacağım. Korkunun ecele faydası yok, bir şekilde kemeri alacağım. Mart'ta maçım var ve kemeri aldıktan 6 ay sonra dünya şampiyonluğu getiren ilk Türk olacağım" şeklinde konuştu.

"RAKİBİM HİÇ NAKAVT OLMAMIŞ, ONA BİR İLKİ YAŞATACAĞIM VE HİÇ UNUTAMAYACAK"

Rakibini de değerlendiren Seren Ay Çetin, "Rakibimi tanıyorum, çılgın bir kadın. İyi bir boksör, EBU'nun (Avrupa Boks Birliği) Avrupa şampiyonu, 3 kere de kemeri korudu. Kendisini tebrik ediyorum ve mutluyum. Bir şampiyonun daha üzerini çizeceğim. Ringde her şey mübahtır. Yine nakavt hedefiyle çıkacağım. Daha önce bu rakibim hiç nakavt olmamış, çok heyecanlıyım. İlk defa ben onu nakavt edeceğim. Buna ağırlık vereceğim ve o da beni hiçbir zaman unutamayacak" dedi.

SERDAR AVCI: DÜNYA ŞAMPİYONU LUNA, SEREN AY İLE MAÇ YAPIP KENDİNİ RİSKE ATMAK İSTEMİYOR

Kadıköy Boks Kulübü kurucusu ve WBC International ile Asya gümüş kemer sahibi Serdar Avcı, Seren Ay'ın bir tarih yazdığını hatırlatarak, "WBC Silver Gold alan ilk kadın boksörümüz. WBC biliyorsunuz dünyanın en büyük ve prestijli federasyonu. Aslında bir bu unvandan sonra ikinci sıraya yerleşince, dünya şampiyonunun bizimle maç yapmak isteyeceğini ve bize meydan okuyacağını düşündük. Hak zaten bizimdi. Ama tabi dünya şampiyonunun kemerini korumak için unvan maçını top 15'ten seçmesi lazım. Top 15'te de şimdi baktığınız zaman 14'üncü, 13'üncü sıradaki varken 2'nci sıradakiyle maç yapıp kendini riske atmak istemiyor dünya şampiyonu. Ama Seren Ay'ın da dediği gibi yani korkunun ecele faydası yok. Dünya şampiyonunun bizden kaçmasının bir anlamı yok. Er ya da geç karşılaşacağız. Bunu WBC'ye sorduk, dedik ki biz iki numaraya çıktık ve dünya şampiyonluk unvan maçı bizim hakkımız. Onlar ise 'evet dünya şampiyonluk maçı sizin hakkınız ama top 15'ten seçme şansı var şampiyonun' dediler. O yüzden bunun önüne geçmek için ne yapmamız lazım diye sorduğumuz zaman Eliminator diye bir şampiyonluk olduğunu ve bu şampiyonluk unvanını aldığınız zaman bir sonraki maç 54 kilo dünya şampiyonunun zorunlu rakibi oluyorsunuz denildi ve biz de bunu kabul ettik" açıklamasında bulundu.

"18 MART ÇANAKKALE GEÇİLMEZ, SEREY AY ÇETİN DEVRİLMEZ"

Şimdiye kadar hiç yenilgi yüzü görmeyen Seren Ay Çetin, mücadelenin Çanakkale Zaferi'nin yaşandığı tarihte oynanacağını hatırlatarak boksseverleri maçı izlemeye davetti etti ve her zamanki gibi iddialı konuşarak, "Çanakkale Zaferi'nin yaşandığı gün salona maçı izlemeye gelin, 18 Mart Çanakkale geçilmez, Seren Ay Çetin devrilmez" şeklinde konuştu. Başarılı sporcu sözlerini şöyle tamamladı:

"Benim en büyük avantajım zaten antrenörümün çok tecrübeli ve iyi bir boksör olması. Kendisinin antrenörlük tecrübelerine inancım ve saygım sonsuz. Onun yaptırdığı antrenman programıyla dünyadaki herkese meydan okuyabilirim ve bunu da yapıyorum. Ama beni görmezden geliyorlar. Eninde sonunda hepsi bir gün bana çarpacak. Kilomun şampiyonu kemeri bir dönem daha koruyacak. Ama sonraki dönem artık bana geçecek ve benim saltanatım sürecek. İnşallah ne zaman istersem de o zaman bırakacağım, kemerleri de boksu da. Herkese söz veriyorum ve çok iddialı konuşuyorum. Bu kadar iddianın altını dolduran antrenmanlarım var, emeğim ve akıttığım ter var. Kendime ve antrenörüme inancım sonsuz. Siz de bana güvenin."(DHA)