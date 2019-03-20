Türkiye’nin asırlık çınarı Beşiktaş Kulübü, dün 116 yaşına girdi.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın, bu önemli günle ilgili olarak kulübün internet sitesinden yayınlanan yazısında, “Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı olarak kulübümüzün 116. yılında dünyadaki tüm Beşiktaşlılar’ı en içten dileklerimle kutluyor, Beşiktaşımız’ın bugünlere gelmesinde emek vermiş tüm değerli Beşiktaşlıları minnetle, şükranla anıyorum” ifadeleri kullanıldı.
İşte Siyah-Beyazlılar’ın tarihindeki önemli başarıları ve gurur tabloları...
Türkiye Milli (Ulusal) Lig Şampiyonlukları
Türkiye Futbol Şampiyonası
Yıl Şampiyon
1934 Beşiktaş
1951 Beşiktaş
Milli Küme
Yıl Şampiyon
1941 Beşiktaş
1944 Beşiktaş
1947 Beşiktaş
Federasyon Kupası
Sezon Şampiyon
1956-1957 Beşiktaş
1957-1958 Beşiktaş
Türkiye 1. Futbol Ligi
Takım Şampiyonluk
Beşiktaş 13
Diğer Resmi Kupaları
9 Türkiye Kupası
7 Cumhurbaşkanlığı
1 Süper Kupa
1 Atatürk Kupası
6 Başbakanlık Kupası
12 TSYD Kupası
4 Spor Toto Kupası
13 İstanbul Ligi
1 İstanbul Şildi
2 İstanbul Kupası
1 Donanma Kupası
Şampiyonlar
Ligi’ndeki ilkler
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde (2017-2018)
■ Gruplarda en fazla puan toplayan Türk takımı
■ Grubunu namağlup bitiren ilk Türk takımı
■ Grubunu lider bitiren ilk Türk takım