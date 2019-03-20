Türkiye’nin asırlık çınarı Beşiktaş Kulübü, dün 116 yaşına girdi.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın, bu önemli günle ilgili olarak kulübün internet sitesinden yayınlanan yazısında, “Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı olarak kulübümüzün 116. yılında dünyadaki tüm Beşiktaşlılar’ı en içten dileklerimle kutluyor, Beşiktaşımız’ın bugünlere gelmesinde emek vermiş tüm değerli Beşiktaşlıları minnetle, şükranla anıyorum” ifadeleri kullanıldı.

İşte Siyah-Beyazlılar’ın tarihindeki önemli başarıları ve gurur tabloları...

Türkiye Milli (Ulusal) Lig Şampiyonlukları

Türkiye Futbol Şampiyonası

Yıl Şampiyon

1934 Beşiktaş

1951 Beşiktaş

Milli Küme

Yıl Şampiyon

1941 Beşiktaş

1944 Beşiktaş

1947 Beşiktaş

Federasyon Kupası

Sezon Şampiyon

1956-1957 Beşiktaş

1957-1958 Beşiktaş

Türkiye 1. Futbol Ligi

Takım Şampiyonluk

Beşiktaş 13

Diğer Resmi Kupaları

9 Türkiye Kupası

7 Cumhurbaşkanlığı

1 Süper Kupa

1 Atatürk Kupası

6 Başbakanlık Kupası

12 TSYD Kupası

4 Spor Toto Kupası

13 İstanbul Ligi

1 İstanbul Şildi

2 İstanbul Kupası

1 Donanma Kupası

Şampiyonlar

Ligi’ndeki ilkler

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde (2017-2018)

■ Gruplarda en fazla puan toplayan Türk takımı

■ Grubunu namağlup bitiren ilk Türk takımı

■ Grubunu lider bitiren ilk Türk takım