Şeref Özcan: Golü benim atmam önemli değil

Spor Toto 1. Lig’de üst üste aldığı başarılı sonuçlarla son 7 haftada 19 puan toplayan Altınordu, küme hattından çıktı. Altınordulu futbolcular Şeref Özcan ve Recep Aydın takımın son durumunu ve hafta sonu oynayacakları Samsunspor mücadelesini değerlendirdi. Başarılı sol kanat oyuncusu Şeref Özcan, Manisa FK’ye 1, Ankaragücü’ne 2 gol birden atarak takımının kazanmış olduğu 6 puanda önemli pay sahibi oldu.

“Golü benim atmam önemli değil”

Son 7 haftada aldıkları başarılı sonuçlardan dolayı çok mutlu olduklarını dile getiren tecrübeli oyuncu, “Tüm teknik ekibe bizleri maçlara çok iyi hazırladıkları için teşekkür ediyorum. Yine saha içinde hep beraber mücadele ettiğimiz arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. Son iki maçta goller attım ama golü benim atmam önemli değil, önemli olan takımımıza katkı sağlamaktı. Bunu gerçekleştirdiğim için mutluyum” diye konuştu.

Şeref Özcan, pazartesi akşamı deplasmanda Samsunspor ile oynanacak karşılaşma içinse şu değerlendirmeyi yaptı: “Biz her rakibi aynı görüyoruz. Samsunspor maçını da kazanıp galibiyet serimizi sürdürmek istiyoruz."

Recep Aydın: Takım olarak birbirimize inandık

Altınordu’nun bir başka tecrübeli oyuncusu Recep Aydın, sezonun ikinci yarısındaki kötü günlerin geride kaldığını ifade etti. Tecrübeli futbolcu, “İkinci yarının başı ile şu anda bulunduğumuz durum arasında çok şeyler değişti. İlk önce takım olarak birbirimize inandık, daha çok savaştık. Herkes aynı şeyi istedi. Bizim yerimize bir başka takım olsa inanın o kaos sürecinden çıkamazdı. Biz karakter koyduk ve herkes karakterini sahaya yansıttı ve sonrasında istediğimiz galibiyetleri aldık” diye konuştu.

Recep Aydın, ligdeki maçlarda iç saha veya deplasmanın önemli olmadığını, mücadele ederek Samsunspor deplasmanından puanlarla ayrılacaklarını sözlerine ekledi.

İHA