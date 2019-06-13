Şeref Has hayatını kaybetti! Şeref Has kimdir?

Fenerbahçe ve Milli Takım'ın eski futbolcusu Şeref Has 81 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Fenerbahçe'den açıklama!

14 yıl boyunca formamızı giyen ve kulübümüzde yöneticilik görevi de yapan 2996 numaralı Yüksek Divan Kurulu üyemiz eski milli futbolcu Şeref Has’ı kaybetmiş olmanın derin acısını ve üzüntüsünü yaşıyoruz. Fenerbahçemizin ve Türk sporunun efsane ismi Şeref Has’a Allah'tan rahmet; değerli ailesi, sevenleri ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz.

Mekânı cennet olsun.

Şeref Has kimdir?

Şeref Has 27 Eylül 1936; Yeniköy, İstanbul'da doğmuştur. Türk eski millî futbolcu, teknik direktör. Fenerbahçe futbol takımında en çok forma giymiş beş oyuncudan biridir Şeref Has kimdir?İşte kariyeri ve hayatı...

Futbolculuk kariyerine Beylerbeyi'nde lisansiye olmak suretiyle ilk adımını atmış ve müteakiben ise önce Beyoğluspor, ardından da Fenerbahçe'de forma giymeye başlamıştır. Birçok kez Fenerbahçe ve Millî takım kaptanlığını üstlenmiştir. Şeref Has, Fenerbahçe adına 168 gole imza atmıştır. Şeref Has, aynı zamanda Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Mehmet Ali Has'ın da kardeşidir.

Futbolu 1973-1976 arasında ayrıca teknik direktörlüğünü yaptığı Mersin İdman Yurdu'nda bırakmıştır.

Millî takım kariyeri

Golcülüğü ile bilinen Şeref Has 37 kez Türkiye Millî Futbol Takımı formasını giymiştir. 10 kez millî takım kaptanlığı yapmıştır.