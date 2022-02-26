Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) tarafından organize edilen Güreşte Birlik Toplantısı’na Federasyon Başkanı Şeref Eroğlu, eski başkanlardan Bekir Çeker, TGF asbaşkanları Yasemin Adar, Mahmut Çelikcan ve Ali Kayalı ile yönetim kurulu üyeleri, eski şampiyonlar ve kulüp temsilcilerinin yanı sıra Dünya Güreş Birliği (UWW) Hakem Komitesi Eğitim Kurulu Üyesi ve TGF MHK Başkanı İbrahim Cicioğlu, Genel Sekreter Yusuf Gümüş ve teknik kurul temsilcileri katıldı.

"CAMİANIN BİRLİK VE BERABERLİK İÇERİSİNDE OLMASI ÇOK ÖNEMLİ"

Güreşin gelişmesi ve sorunların çözümü açısından bu tür buluşmalara çok önem verdiklerini ifade eden Başkan Eroğlu, "Bugün burada olmanızdan son derece mutluyuz. İşte güreş camiası budur. Eksiklerimiz var ama en kısa zamanda tüm şampiyonlar ve camiamızla tekrar bir araya gelip öneri ve fikirlerinizi alacağız. Camianın birlik ve beraberlik içerisinde olması çok önemli. Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz, bir olacağız, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Tabii ki farklı fikirler olacak, ama onları da önemseyip kucaklayacağız. Çünkü küçük işlerle uğraşmaktan büyük işlere bakamadık" dedi.

"GÜREŞ AİLEMİZ HER ZAMAN VEFALIDIR"

Şeref Eroğlu, 9 Kasım 2021 tarihinde göreve başladıklarını hatırlatarak, "Açıkçası zor bir üç ay geçirdik. Ama ‘Allah dağına göre kar verir’ derler, çok çalışarak, birlik olarak sıkıntıları atlatmaya çalışıyoruz. Artık güreşi güreşçiler yönetiyor. Güreş ailemiz her zaman vefalıdır” ifadelerini kullandı.

"15 MADALYA BİRE MORAL OLDU"

"Kendi gerçeklerimizle yüzleşmemiz lazım" diyen Başkan Eroğlu, "Bu turnuvada grekoromende aldığımız 15 madalya bize moral oldu. Bu organizasyona çok güçlü ülkeler katılıyor ama buraya gelmeyen, ancak Avrupa ve dünya şampiyonasına katılacak güçlü sporcular var. Öncelikle Avrupa şampiyonası çok zor geçecek, bunu biliyoruz. Buna hazırlıklıyız ve çok çalışıyoruz” diye konuştu.

"100'ÜNCÜ YILIMIZDA TESİSLERİMİZE KAVUŞACAĞIZ"

Toplantının temel amacının, güreş ailesinden herkesin, eski şampiyonlar ve kulüp delegeleri ve kulüp temsilcilerinin fikir ve önerilerini almak olduğuna vurgu yapan Şeref Eroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Allah nasip ederse 100'üncü yılımızda tesislerimize kavuşacağız. Emeği geçen herkese ve maddi, manevi desteğini esirgemeyen Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na camiamız adına teşekkür ediyoruz. Bakıldığında federasyonumuz tarihten beri tesis fakiri. Kendimize ait biri Hamza Yerlikaya diğeri ise Bekir Çeter döneminde alınan iki arabamız var. Başka bir dikili ağacımız yok. Geçmişten gelen yaklaşık 26 milyon TL borç var. Göreve geldiğimiz beri yaptığımız organizasyonlara, sponsorlarımızın desteği ile para harcamadık. Biz de organizasyonları firmalara verebilirdik ama turnuvalarımızı ücretsiz yapmanın yollarını arayıp bulduk, belediyelerimize, sponsorlarımıza minnettarız.”

Toplantıda ayrıca, Dünya Güreş Birliği (UWW) Hakem Komitesi Eğitim Kurulu Üyesi ve TGF MHK Başkanı İbrahim Cicioğlu, kulüp yetkililerine yeni kurallar hakkında uygulamalı sunum yaptı.

DHA