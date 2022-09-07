Şeref Eroğlu: Türk güreşinde yeni yüzler, yeni nefesler arıyoruz

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, göreve geldikleri tarihten bu güne 10 aylık süreçte yapılan çalışmalar ve şampiyon sporcularla, gençler arasındaki uyuma kadar bir çok konuda İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Güreşin, kendi hayatında önemli bir yer kapladığını belirterek sözlerine başlan Başkan Eroğlu, “Türk güreşi geçmişinde Avrupa ve dünya şampiyonu olmuş, madalya kazanmış federasyon başkanı olan üçüncü kişiyim. 1923 yılında kurulmuş bir federasyonuz, Cumhuriyet ile eş değer yaşımız var, 2023’te 100. yılımızı kutlayacağız. Bize şöyle bir misyon yüklüyor; bir sporcu ne düşünür? Ne hisseder? Bir antrenör neyi nasıl ister? Bu işte 17-18 yıl milli takımlarda kaldım. Yaşadığımız sıkıntıları biz biliyoruz. Türkiye’de sporcu olmak çok zordur. Kaybedersiniz, kaybettiğiniz gün geleceği yaşarsınız. ‘Bir an önce şampiyon olsam, o unvana sahip olsam’, yendiğinizde geçmişi yaşarsınız. Yönetici olmak çok daha zordur. Oturmuş bir sistemimiz olmadığı için zor. Zaman zaman sporculara bağlı, zaman zaman antrenörlere bağlı sistemimiz olduğu için zor. Ben bunların ne olduğunu biliyorum” ifadelerini kullandı.

“Yeni yüzler, yeni nefesler, yeni hikayeler arıyoruz”

Türk güreşinin geleceğinin gençlerde olduğunu ve yönetim olarak çalışmaların bu yönde yapıldığını aktaran Eroğlu, “Biz 6 Kasım 2021 tarihinde Türkiye Güreş Federasyonu seçimlerinde başkan seçildim ve Güreş Federasyonu’nun 50. başkanıyım. İlk defa 7-8 tane güreşin içinden gelmiş yönetim kurulu üyesi var. Yasemin Adar şu anda hem sporcumuz, hem kaptanımız, aynı zamanda Türkiye Güreş Federasyonu’nun yönetim kurulu üyesi. Güreşin geleceğinin hem sporcu anlamında hem yönetim anlamında gençlerde olduğunu düşünenlerdenim. Bizim bunlara şans vermemiz gerektiğini ve onlara yol açmamız gerektiğini düşünenlerdenim. Şu ana kadar da elinden tutup takıma koyduğumuz hiçbir genç kardeşimiz bizi mahcup etmedi. Türk güreşi olarak yeni yüzler, yeni nefesler, yeni hikayeler arıyoruz. Bulmaya da devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Azmi ve kararlılığı olan gençlere ihtiyacımız var”

'Eski sporcuların yeni yönetimin çalışmalarına geri dönüşleri nasıl oluyor?' sorusuna Şeref Eroğlu, “Bu işte aradığını bulamayanlar var. Şampiyon olamasa da takıma girenler vardı. Bu işte hayatını idame edenler vardı. Biz bu düşüncelere saygı duyuyoruz ama bizim gençleri bulmamız lazım. 17-18 yaşında ‘Ben dünya, Avrupa şampiyonu olacağım’ diye güneş kadar büyük ve parlak fikirleri olan, cesareti olan, azmi ve kararlılığı olan gençlere ihtiyacımız var. Sadece Türk güreşinde değil, Türk sporunda böyle bir şeye ihtiyacımız var. Biz bu çocuklara güvenmek ve yolunu açmak zorundayız. Elit sporculara saygı duyuyoruz ve onları her anlamda destekliyorum. Onlardan sonra Türk güreşi öksüz ve yetim kalmasın diye, başarısız olmasın diye yedeklerini yetiştirmek zorundayız. Rıza Kayaalp, 2024 Paris Olimpiyatları’ndan sonra güreşi bıraktığı zaman biz ne yapacağız? Rıza’nın bugünkü tecrübesinden, bilgisinden, antrenmanından faydalanacak ikinci bir sporcuyu yetiştirmek zorundayız. ‘Ben de Rıza Kayaalp olacağım’ diyen, bu düşüncede olan sporcular yetiştirmek zorundayız. Bugün yenilseler bile ondan sonraki sene Olimpiyat Oyunları’nda mücadele verecek, tecrübelenmiş büyük düşünen sporculara ihtiyacımız var. 17 yaşında Alperen Berber; bu sene İtalya’da yıldızlar dünya şampiyonu oldu. Teknik heyetimizle konuştuk, o kiloda ondan daha iyisi olmadığı için Gençler Dünya Şampiyonası’na götürdük. Bu çocuk o kadar mükemmel maçlar yaptı ki yarı finalde İranlı’ya kaybetti. Alperen’i kazandık, dünya üçüncüsü oldu. Türk güreşinde bu tür cesur, çalışkan, ahlaklı sporculara ihtiyacımız var” diye cevap verdi.

“Güreşte bayrak yere düşmedi”

Güreş branşında genç sporcular ile şampiyon sporcular arasındaki iletişime dair ilgili bilgiler de veren Başkan Şeref Eroğlu şunları söyledi:

“Aşağıdan gelen sporcu Rıza’nın (Kayaalp), Yasemin’in (Adar), Taha’nın (Akgül) antrenmanını izlediği zaman feyz alacak, kültürlenecek. Bir olimpiyat şampiyonunun, bir dünya şampiyonunun ne kadar çalışkan olduğunu, bu işin kolay olmadığını görüyor. Biz o ruhu onlara vermeye çalışıyoruz. Şu anda en çok çalışanlar, elit sporcular dediğimiz şampiyon sporcularım. Genç bir sporcu bu çalışmayı görüyor ve etkileniyor. Hangimiz bir şeye bedel ödemeden sahip olduk? Bir sporcunun marka değeri olması, yıllarını alıyor. Oraya yerleştirip de dünya kabul etmesi kolay bir iş değil. Bugün ağır sıklettekilerin hepsi Rıza’yı çekmek istemiyor, biliyor başına gelecekleri. Yasemin ile eşleşmek istemiyor. Yasemin’i yenemeyeceğini biliyor, kolay bir rakip olmadığını biliyor. Güreşte bayrak yere düşmedi. Biz ağabeylerimizden aldık, Rıza’lar, Taha’lar, Yasemin’ler bizden aldı. Birileri de onlardan alacak ve bayrak yere düşmeyecek. Bu mücadele devam edecek.”

“Jenerasyonu yakaladığımız zaman Türk güreşi 2032’ye kadar rahat edecek”

Güreşte alt yaş kategorilerinde mücadele eden sporculara uygulanan sistemle ilgili konuşan Eroğlu, “Türk güreşi güçlü, gelecek yarınlarla, emin adımlarla devam etmesi için bizim gençleri buralara kazandırmamız lazım. Bu çok önemli. Jenerasyon kopukluğu olursa toparlayamayabiliriz. O jenerasyon kopukluğunu yaşatmamak için yoğun çalışıyoruz. Onun için gençleri A takımlarda yarıştırmak için gayret ediyoruz. 18 yaşında bir sporcu Büyükler Dünya Şampiyonası’nda yarıştığı an, o çocuk 2023 yılında Gençler Dünya Şampiyonası’nda veya U-23 Dünya Şampiyonası’nda potansiyel şampiyon adaylarından biri olacak, kendine öz güveni gelecek. Çok şükür iyiyiz. Gençler bizim istediğimizden de hırslı çalışıyorlar. O jenerasyonu yakaladığımız zaman Türk güreşi en azından 2032 Olimpiyat Oyunları’na kadar rahat edecek. Biz o sistemi kurmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

İHA