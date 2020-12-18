Serdar Tatlı: Hakemlere 'VAR yokmuş gibi yönetin' diyoruz

Serdar Tatlı'nın Trtspor'daki açıklamaları şu şekilde:

VAR protokolüyle ilgili her zaman eğitim yapmaya hazırız. VAR protokolü eğitimi ile ilgili sadece 5 Süper Lig kulübünden talep geldi. VAR protokolü eğitimi ile ilgili sadece 5 Süper Lig kulübünden talep geldi. Maalesef ülkemizde kimse oyunun kurallarını öğrenmek istemiyor.

"Kura ile seçim Avrupa'da da yok"

Bütün atamaları Merkez Hakem Kurulu yapar.Avrupa'nın gelişmiş liglerinde kura ile hakem atmalarının olmadığını görüyoruz. VAR hakeminin sahayı gören tüm kameralara erişim hakkı var. özlemcilerimizin raporları bizim için önemli ama biz de izliyoruz. Gözlemcilerimizin verdiği kararlar bazen bizim düşüncelerimizle örtüşmeyebiliyor.

"VAR yokmuş gibi yönetmelerini söylüyoruz"

Biz hakemlerimizden adil, eşit ve cesur olmalarını istiyoruz. Hakemlere 'VAR' yokmuş gibi maç yönetin diyoruz. VAR sadece hakeme opsiyon tanıyabilir. Hakem, VAR'dan pozisyon talep edebilir. Hakem kararında şüpheye düşerse yeniden pozisyona bakabilir. İncelemeyi hakem başlatır.

(Mustafa Kamil Abitoğlu'nun Fatih Terim'e mesaj attığı iddiasıyla ilgili olarak)

Benim böyle bir bilgim yok. Birinin kanıtı varsa getirsin. Ayrıca biz özgür bir ülkede yaşıyoruz. Kimsenin birine mesaj atmasını önlemeye, engellemeye hakkımız yok. Buna ben karışamam. Ancak dediğim gibi bir kanıtı olan varsa getirsin. Hakemlerimiz ve kurul üyelerimiz ne yapacaklarını bilirler. Ben onlara güveniyorum.

"Tugay Kaan Numanoğlu derbi için hazırdı"

Tugay Kaan Numanoğlu gösterdiği performansla derbiyi yönetecek hale gelmişti. Ataması yapılan hakemle maç öncesi görüşme gereği duymuyoruz. Maç öncesi yapılan açıklamaları ciddiye almadık. Öyle bir şey yok. Hakem arkadaşımızın kendi aile şirketinde çalıştığını biliyoruz.

"Dilmen sezonu sözü iftiradır"

Rıdvan Dilmen, Türk futbolunun önemli ismi. Benim de arkadaşım dostumdur. Ancak 'Rıdvan Dilmen sezonu' bir iftira. Allah, bu iftirayı atanların burunlarından fitil fitil getirir.