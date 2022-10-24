Beşiktaş 'ın sezon başında kampta kadro dışı bıraktığı ve ardından Portekiz Ligi ekiplerinden Braga'ya transfer olan Serdar Saatçı, bu hafta gördüğü kırmızı kartla takımını yalnız bıraktı.





Serdar Saatçı, Braga B takımı ile çıktığı karşılaşmanın 21. dakikasında yaptığı müdahale sonrası direkt kırmızı kart gördü.

Portekiz 3. Lig A Grubu 6. Tur müsabakasında Braga B takımı ile AD Fafe'nin karşılaştığı müsabakaya ilk 11'de başlayan genç futbolcu, karşılaşmanın 21. dakikasında rakibine yaptığı müdahale sonrasında kırmızı kartla oyun dışı kaldı.