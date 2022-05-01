Süper Lig 'in 35. haftasında Beşiktaş , deplasmanda 1-0 geriye düştüğü maçta Kayserispor'u Serdar ve oyuna ikinci yarıda girerek maçın kaderini değiştiren Nkoudou'nun iki golüyle 3-2 mağlup etti.

Maça damga vuran isimlerden biri olan Serdar Saatçı yayıncı kuruluşa önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte genç futbolcunun açıklamaları şu şekilde:

"Golü attım ama çok bir duygu hissetmiyorum. Aileme ve sevdiğim bir kişiye armağan etmek istiyorum. İnşallah nicelerini atarım. taraftarımızdan Allah razı olsun, hep beni desteklediler. Ben de onları seviyorum. Hoca forma verirse, Fenerbahçe maçında oynarım."





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