Serdar Saatçı: Vida sahada bir baba gibi

Süper Lig 'in 9. haftasında Başakşehir'e konuk olan Beşiktaş 'ın genç stoperi Serdar Saatçı maç öncesinde takım arkadaşı Domagoj Vida hakkında övgü dolu sözler söyledi.

Vida'dan çok fazla şey öğrendiğini dile getiren Serdar, "Vida'yla daha yakın olunca insan her şeyi ondan öğreniyor. Yanıma geliyor, nasıl yapmam gerektiğini söylüyor. Sağ olsun çok yardımcı oluyor. Vida sahada bir baba gibi." ifadelerinde bulundu.





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