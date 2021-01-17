Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray'ı konuk eden Beşiktaş'ta maç kadrosunda sürpriz bir isim yer aldı. Genç futbolculara oldukça önem veren Sergen Yalçın, Serdar Saatçi'yi Galatasaray kadrosuna dahil etti. Kırmızı kart cezalısı Welinton'un yokluğunda genç oyuncuya forma şansı gelebilir. Şubat 2020'de Beşiktaş tarafından profesyonel yapılan Serdar, güçlü fiziği ve hava toplarındaki başarısı ile dikkat çekiyor. Beşiktaş taraftarı, google üzerinden Serdar Saatçi kimdir, kaç yaşında? Serdar Saatçi nereli, hangi mevkide oynuyor? sorularına yanıt arıyor.

Serdar Saatçi kimdir?

Serdar Saatçi, 14 Şubat 2003'te İstanbul Bayrampaşa'da doğdu. 2013 yılında Bayrampaşa'da futbola başlayan Serdar, 1 yıl sonra Beşiktaş altyapısına transfer oldu. 11 yaşından beri Siyah Beyazlı ekipte forma giyen oyuncu, 2020'de Beşiktaş ile profesyonel sözleşme imzaladı. 1.90 boyunda olan Serdar, stoper mevkiinde oynuyor. Beşiktaş'ın U14, U15, U16, U17, U19 takımlarında forma giyen Serdar, Beşiktaş forması ile 1 resmi maça (Türkiye Kupası) çıktı. 2023 Mayıs'a kadar Beşiktaş ile sözleşmesi bulunan 18 yaşındaki oyuncunun Milli Takım formasını ise U15, U16, U17 ve U21'de giydi.

U17'nin kaptanı olan Serdar Saatçi'nin 2023 Mayıs'a kadar Beşiktaş ile sözleşmesi bulunuyor.