Serdar Özkan ve Sedat Dursun çalışmalarına devam ediyor

Bursaspor’da kadro dışı bırakılan Serdar Özkan ve Sedat Dursun, çalışmalarına birlikte devam ediyor.

09 Ekim 2020, Cuma 13:10 Son Güncelleme:
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Serdar Özkan ve Sedat Dursun çalışmalarına devam ediyor

TFF 1.Lig ekiplerinden Bursaspor’da kadro dışı bırakılan Serdar Özkan ve Sedat Dursun çalışmalarına devam ediyor. Vakıfköy’e gönderilecekleri iletilen iki futbolcu, yeşil beyazlı takımın Bolu’da yaptığı kamp sırasında çalışmalarını spor salonunda gerçekleştiriyor. Tecrübeli futbolcu Serdar Özkan’ın Sedat’a da yön verdiği çalışmalarda her iki oyuncunun da neşeli oldukları görüldü.

Serdar Özkan'ın, Teknik Direktör Mustafa Er’le tartıştığı için; Sedat Dursun’un ise sosyal medyaya attığı mesaj ve ücret meselesi yüzünden kadro dışı kaldığı tahmin ediliyor.

İHA

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