Serdar Özbayraktar kampı terk etti

Elazığspor’da Teknik Direktör Erhan Altın’la tartışan takım kaptanı Serdar Özbayraktar kampı terk etti.

19 Şubat 2019, Salı 16:23
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Serdar Özbayraktar kampı terk etti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Elazığspor’da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bordo-beyazlı takımın ara transfer döneminde Fatih Karagümrük’ten transfer ettiği ve takım kaptanlığına getirilen tecrübeli oyuncu Serdar Özbayraktar, Teknik Direktör Erhan Altın’la yaşadığı tartışmanın ardından takımın kaynaşma amacıyla Antalya’da düzenlediği kamptan ayrıldı. 

İHA muhabirinin ulaştığı Serdar Özbayraktar, Teknik Direktör Erhan Altın’la takım için bir konuşma yaptığını ancak kendisinin olayı şahsa indirdiğini belirterek, kamptan ayrıldığını söyledi. Tecrübeli oyuncu ayrıca olayın maddi bir problem olmadığını da ifade etti. 

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