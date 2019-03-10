Serdar haftaya yok

Sarı-Lacivertliler’de, Başakşehir karşılaşması öncesi 6 isim kart sınırında yer alıyordu. Roberto Soldado, Martin Skrtel, Roman Neustadter, Serdar Aziz, İsmail Köybaşı ve Eljif Elmas, sarı kart sınırındaydı. Teknik heyet, maç öncesi bu oyuncularını gereksiz yere kart görmemeleri konusunda uyarmıştı. Söz konusu isimlerden Soldado, Skrtel, Serdar ve Elmas, dün forma şansı bulurken, Serdar ikinci yarıda gördüğü kart sebebiyle cezalı duruma düştü.

Bu kez sıra Sadık’ta

Tecrübeli stoper, bu sebepten dolayı gelecek hafta Kadıköy’de oynanacak olan Sivasspor mücadelesinde oynayamayacak. Beşiktaş derbisinde gol atan Sadık’ın cezalı duruma düşmesi sonrası Rizespor maçında oynayan ve gol atan Serdar’ın yerine Sivas karşısında bu kez cezası sona eren Sadık’ın oynaması bekleniyor.