İttifak Holding Konyaspor 'un tecrübeli futbolcusu Serdar Gürler, TRT SPOR'a özel açıklamalarda bulundu.

"Şampiyonluk herkesin hayali, bizim de hedeflerimiz var" diyen 30 yaşındaki futbolcu, yeşil-beyazlı ekibin teknik direktörü İlhan Palut ile çok iyi anlaştığını söyledi. Serdar Gürler, Palut'un rakip takımları çok iyi analiz ettiğini belirtti.

Yaşadığı sakatlıkları atlattığını ve eski seviyesine ulaştığını ifade eden deneyimli orta saha, "Konya'da mutluyum. Takımdan ayrılmaya niyetim yok" diye konuştu.

Gürler, şampiyonluk yarışında Trabzonspor 'u daha önde gördüğünü de kaydetti.