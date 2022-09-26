Serdar Gürler: Soyunma odasında cenaze evi sessizliği var

Uluslar C Ligi 1. Grup'taki son maçında Faroe Adaları'na deplasmanda 2-1 mağlup olan A Milli Takım 'da Serdar Gürler, 90 dakikanın ardından açıklamalarda bulundu. Milliler'in tek golünü atan tecrübeli hücumcu, Türkiye'ye yakışmayacak bir skor aldıklarını vurguladı, "Hiçbir bahane üretemeyiz. Soyunma odasında cenaze evi sessizliği var. İnanılmaz, kimse ağzını açmadı. " dedi.

Çok üzgün olduklarının altını çizen Serdar, "Belki onlar kadar istemedik, mücadele etmedik. Futbolda mücadele edenler kazanır. 6 maça bakınca, büyük fotoğrafa bakınca ilerleyen bir Türkiye var. Buraya biz geldik. B Ligi'ne biz çıktık. Bunu düzeltmek için ayağa kalkacağız. Yapacak bir şey yok. İşin güzel tarafı lider çıktık." diye konuştu.







