Serdar Gürler: Önce Göztepe sonra Milli Takım

Kariyerinde daha önce 7 kez A Milli formayı giyen 28 yaşındaki oyuncu, açıklamalarda bulundu. Göztepe’ye gelmeden önce İspanya La Liga’da Huesca’da da oynayan Serdar, “2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda A Milli Takım’ın formasını giymek istiyorum. Sezon içinde elimden geleni yapmaya çalışacağım. Hocamız Şenol Güneş çağırırsa milli takımda olmak istiyorum. Çağırmazsa da maçları tribünden izleyeceğim. Avrupa Şampiyonası’nda büyük işler başaracağız. Biz millet olarak milli takımın arkasında olacağız. İnşallah o kafilede biz de yer alırız, hedefimiz o tabii ki ama olmasak da gidip tribünde izleyeceğiz” dedi.