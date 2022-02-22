Serdar Gürler, Konyaspor camiasını çıldırttı!

Sezon başında Antalyaspor'dan, Konyaspor 'a transfer olan Serdar Gürler ilk yarıdaki 4 gol, 8 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti. 30 yaşındaki futbolcu için devre arasında Başakşehir devreye girdi, Yeşil-Beyazlılar ise ilk etapta bu transfere sıcak bakmadı.

Sezonun flaş ekibi olan Konya takımı güçlendirmek için çalışmalara devam ederken, Başakşehir'in ilgisinin resmileşmesi sonrasında Serdar'ın da transfer için ısrarcı olması Yeşil-Beyazlılar'ın elini zayıflattı. İstanbul ekibi 802 bin Euro'luk serbest kalma bedelini ödeyince transfer gerçekleşti. Bu transfer sonrasında Konyaspor camiası, Serdar'a görüşmeler sürecindeki tutumu ve takımı hedef yolunda yalnız bırakması nedeniyle tepki gösterdi.

Serdar bu akşam da Başakşehir-Konyaspor maçında eski takımına rakip oldu. Tecrübeli futbolcu 2-1 kazandıkları maçın ardından taraftarlarına üçlü çektirdi. Bu durum da özellikle sosyal medyada Konyaspor camiasının tepkisini çekti.

İşte o anlar...