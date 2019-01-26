Spor Toto Süper Lig’de geçen hafta evinde Ankaragücü’nü 6-0 yenip ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapan Galatasaray, Göztepe deplasmanından da mutlu döndü.

Mücadelenin ardından Göztepe'nin yeni transferi Serdar Gürler, önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte Serdar Gürler'in maç sonu açıklamaları:

"1-0 mağlup olduk ama herkes gördü ki, güzel bir Göztepe var. 2 direkten dönen topumuz var, 1 penaltı kaçtı. Kaybetmeyi hak etmedik, en az 1 puan alacağımızı düşünüyordum ben. Böyle devam edersek, çok puan toplarız."

"İspanya'da yapamadım değil de, zordu. Türkiye'yi özledim. Dil bilmiyoruz, İngilizce bilen yok, Fransızca bilen yok. Burada oyunculara çevirmen veriyorlar, orada yok. Göztepe'ye gelerek iyi bir karar verdiğimi düşünüyorum."