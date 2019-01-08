Serdar Gürler Göztepe'ye transfer oldu

Göztepe, sezon başında Osmanlıspor'dan La Liga ekiplerinden Huesca'ya transfer olan Serdar Gürler, transferini bitirdi.

08 Ocak 2019, Salı 21:17
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Serdar Gürler Göztepe'ye transfer oldu

Spor Toto Süper Lig'in ilk devresini 22 puanla 10. sırada kapatan ve üst sıraları hedefleyen Göztepe'de transfer çalışmaları hızlandı.

Sarı Kırmızılı ekip sezon başı Osmanlıspor'dan yaklaşık 2,5 milyon Euro bonservis bedeliyle Huesca'ya transfer olan ve 4 yıllık sözleşme imzalayan Serdar Gürler'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

1.5 yıllık kiralanan Serdar'ın satın alma opsiyonu da Göztepe'de olacak.

Huesca formasıyla 5 maça ilk 11'de çıkabilen Serdar, gol ya da asist üretemedi.

Ömer Necati Albayrak

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