Serdar Gürler: Benim için büyük gurur

A Millî Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde Lüksemburg ve Faroe Adaları ile oynayacağı karşılaşmaların hazırlıklarına devam ediyor. Bugün TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman öncesi Başakşehir'de bu sezon yeniden çıkışan geçen yıldız futbolcu Serdar Gürler, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Uzun bir aranın ardından yeniden A Milli Takım kadrosuna dahil olan Serdar Gürler de mutlu ve gururlu olduğunu dile getirerek, “Aradan 3 sene geçti. Milli takımda görev yapmak, burada emek vermek büyük bir onur ve gurur. Çok iyi oyuncularımız var kanatlarda. Türkiye ve Avrupa’da kendisini kanıtlamış üst düzey oyuncular var. Hocama da, beni bu rekabete layık gördüğü için teşekkür ederim. Elimden geleni yapacağım süre almak için. Son dönemde gol yemeden çok gol attığımız maçlar oynadık. Bunu sürdürmek istiyoruz ve ben de buna katkı sağlarsam ne mutlu bana” dedi.

'Çok iyi bir sezon başlangıcı yaptık'

Başakşehir’de, Teknik Direktör Emre Belözoğlu’nun her oyuncudan faydalandığından bahseden Serdar, “Buna rotasyon demeyelim de iyi oynayan isimleri oynatıyor hocamız. 13 maçın 10’unda oynadım ben. Herkes aynı seviyede olduğu için hocamız bir tercih yapıyor. Biz de elimizden geleni yapıyoruz ama yorgunluk oluyor. Her 3 günde 1 maç oynamak, yolculuklar bizi yoruyor. Ama hocamız bizi buna hazırladı ve çok iyi bir sezon başlangıcı yaptık. Böyle de devam ediyoruz” diye konuştu.

Lüksemburg ve Faroe Adaları maçlarından gol yemeden 6 puanla ayrılmak istediklerini de söyleyen Serdar Gürler, son olarak çok mutlu olduğunu yineledi ve antrenmanın keyfini çıkarmak istediğini ifade etti.





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