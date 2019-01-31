Türk asıllı Hollandalı futbol hakemi Serdar Gözübüyük, Hollanda'da haftalık olarak yayım yapan Elsevier Weekblad dergisine çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Hollanda'nın FIFA kokartlı en genç hakemi olan 33 yaşındaki Gözübüyük, 2016 yazında Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Süper Lig'de çalışması için teklif aldığını söyledi. Gözübüyük, teklifi geri çevirdiğini ifade ederken şunları kaydettti:

"Aramızda para konusu geçmedi. Bu işi zaten para için yapmıyorum. Kibirli olmak istemem ama bağımsız bir insanım. Bunun için de çok çalıştım. TFF'ye Türkiye'de çalışmam için doğru bir zaman olmadığını söyledim."