Ay-Yıldızlılar'da, Burak Yılmaz'ın vedası sonrası hücum hattında Milli Takımımız'ın nasıl bir performans göstereceği merak konusuydu. Burak sonrası özellikle Serdar Dursun, şu ana kadar rakip filelere gol oldu, yağdı.

7 maçta 7. golünü attı

Lüksemburg karşılaşmasında oyuna ikinci yarının başında Orkun'un yerine oyuna giren Serdar, 51'de Hakan'ın şutunu tamamlamak istedi ama kaleci Moris başarılı oldu. Dakikalar 76'yı gösterdiğinde 31 yaşındaki forvet, savunmanın hatasında topu alıp, ceza sahası çizgisinin üzerinden şutunu yolladı ve farkı 2'ye çıkartan golü attı.

Böylece Serdar, A Milli Takım 'daki 7. karşılaşmasında gol sayısını 7'ye çıkardı. Deneyimli forvet, Faroe Adaları'na 1, 11'de başladığı Litvanya deplasmanında da 2 kez ağları sallamıştı.